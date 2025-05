Il Municipio di Agnone espone la bandiera arcobaleno per dire no all’omofobia

Agnone, 17 maggio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omofobia, la Bifobia e la Transfobia, anche il Comune di Agnone ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Per sottolineare il proprio impegno a favore dei diritti e dell’inclusione, il Municipio ha esposto la bandiera arcobaleno sulla facciata principale del Palazzo comunale, visibile da Piazza Plebiscito, cuore del centro cittadino. Un gesto simbolico ma denso di significato, pensato per ricordare pubblicamente che ogni persona ha diritto al rispetto, alla libertà e alla dignità.

“L’impegno di tutti deve essere costante per costruire un modello di società sempre più inclusivo e aperto,” ha dichiarato l’amministrazione comunale in una nota ufficiale, ribadendo l’importanza di promuovere il rispetto delle differenze in ogni ambito della vita sociale.

La scelta del 17 maggio non è casuale: in questa data, nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della Sanità depennò ufficialmente l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, segnando una svolta storica nel riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali.

Anche nei piccoli centri come Agnone, gesti simbolici come questo assumono un valore profondo: rappresentano la volontà di combattere stereotipi, paure e pregiudizi, e di costruire comunità accoglienti, dove ciascuno possa sentirsi libero di essere sé stesso.

In un periodo storico in cui i diritti delle persone LGBTQIA+ sono ancora messi in discussione in molte parti del mondo, iniziative come questa ricordano quanto sia fondamentale continuare a fare la propria parte. Anche partendo da un gesto, da un simbolo, da una bandiera.