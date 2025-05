Rottura al Comune di Campobasso: il Cantiere Civico si dimette in blocco, “inaccettabili scelte sulla differenziata e sul verde”

"Si comunica che questa mattina gli assessori e i consiglieri del Cantiere Civico del Comune di Campobasso hanno rassegnato le proprie dimissioni da assessori, da presidenti di commissione e da ogni altro incarico politico assunto all'interno della maggioranza, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire il mandato di governo a causa del mancato rispetto da parte della Sindaca degli accordi, anche scritti, formalmente assunti nei confronti degli elettori e del Cantiere Civico in sede di ballottaggio e di accordo di maggioranza, con particolare riferimento alla catastrofica situazione in cui versa il sistema di raccolta differenziata e la cura del verde non senza rimarcare l'assoluta inopportunità di talune recenti nomine della governance della SEA".

Confermando, in coerenza con il proprio impegno civico, il più assoluto disinteresse per scelte spartitorie e per l'accaparramento di poltrone ed incarichi, comunicano che lunedì, alle 17,00, presso la sede del Cantiere civico a Campobasso in piazza Prefettura si svolgerà la conferenza stampa alla quale gli organi di stampa sono invitati a partecipare sin da ora.

Pietro Colucci, Vice sindaco Angelo Marcheggiani, Assessore Adele Fraracci, Assessore Stefano Lombardi, Capogruppo Confederazione Civica, Presidente Commissione Urbanistica e Commissione Centro Storico Vincenzo De Iasio, Presidente Commissione Diversabilità Antonella Trivisonno, Presidente Commissione Bilancio Pino Ruta, Capogruppo Unica Terra Sabino Iafigliola, Capogruppo Costruire Democrazia Consigliere Stefano Lombardi