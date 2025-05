Innovazione chirurgica a Termoli: eseguito al San Timoteo il primo intervento POPS con mesh titanizzata per il prolasso pelvico

Venerdi 16 maggio 2025 anche all’Ospedale Civile San Timoteo di Termoli è stato eseguito con successo il primo intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva tecnica POPS (Pelvic Organs Prolapse Suspension), utilizzando le nuove mesh in polipropilene titanizzato di ultima generazione. La tecnica POPS (Pelvic Organs Prolapse Suspension), permette di risolvere contemporaneamente il prolasso di vescica, utero e retto e si esegue in laparoscopia o in chirurgia robotica, si esegue attraverso il posizionamento di una rete biocompatibile che correggere il prolasso degli organi pelvici conservando, però, l’utero stesso che con le tecniche tradizionali viene generalmente asportato e rappresenta, quindi, un significativo passo avanti rispetto agli approcci tradizionali. Tale metodica ha una durata media di 120 minuti e richiede una degenza post operatoria in genere di 2-3 giorni, consentendo, quindi, una rapida ripresa funzionale e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Il grande vantaggio della tecnica POPS è la conservazione dell’utero, organo che, anche se prolassato, è quasi sempre sano; con tale metodica non viene asportato, ma riportato nella giusta posizione, continuando così a svolgere importanti funzioni fisiologiche anche nelle donne in menopausa.

Con la tecnica POPS l’asportazione dell’utero non è più una condizione necessaria in molti casi. L’intervento è stato eseguito in Laparoscopia praticando 3 piccole incisioni di 1 cm attraverso le quali è stata posizionata nell'addome della paziente una nuova rete in polipropilene titanizzata a forma di V, chiamata Mesh che, ancorata a utero, vagina e organi pelvici interessati ha consentito di correggere contestualmente, in un unico intervento chirurgico, il prolasso della vescica e dell'utero, rpristinando l’anatomia e funzionalità degli organi pelvici. Le nuove mesh titanizzate utilizzate, messe prontamente a disposizione dalla Direzione Aziendale, si distinguono per l’impiego di un materiale composito ad alte prestazioni, che unisce i vantaggi del polipropilene e del titanio: resistenza, elasticità, maneggevolezza, leggerezza ed eccellente biocompatibilità.

Questo si traduce in una procedura più sicura, efficace e meno invasiva, grazie a: Minore rischio di retrazione del materiale (shrinkage); Rapida integrazione tissutale; Ridotta percezione di corpo estraneo, Ottimizzazione dei tempi chirurgici e riduzione dei costi Minore quantità di materiale impiantato L’intervento è stato eseguito dall’equipe chirurgica composta dal Dott. Vincenzo Biondelli e dal Dott. Saverio Flocco, in collaborazione con l’equipe medica dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo: Dott.ssa Maria Grazia Conte, Dott.ssa Anna Di Siena, Dott.ssa Elvira Fiadino, Dott. Giorgio Minardo, Dott. Muneer Tannous, Dott.ssa Paola Sabusco e a tutto il blocco operatorio del san Timoteo

Con l’introduzione della tecnica POPS, l’Ospedale di Termoli si conferma al passo con l’innovazione tecnologica e l’evoluzione della chirurgia pelvica funzionale, offrendo alle pazienti soluzioni moderne, sicure e rispettose della fisiologia femminile.