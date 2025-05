Michela Patullo Ã¨ Campionessa Italiana: dopo anni di sacrifici, il trionfo nel Full Contact 65 Kg Ã¨ realtÃ 

È il 18 Maggio 2025, e Michela Patullo finalmente conquista il titolo di Campionessa Italiana Full Contact 65 Kg. Un trionfo che segna la fine di una lunga attesa, ma soprattutto il riconoscimento di una carriera fatta di sacrifici, lotte, e una determinazione incrollabile. Un sogno che sembrava sfuggire ogni volta, ma che oggi diventa realtà, grazie a una combinazione di sudore, coraggio e passione che l’hanno resa una campionessa non solo nel ring, ma nella vita.

La strada per questo trionfo non è stata semplice. Per Michela, ogni anno è stato un nuovo ostacolo da superare: tre anni fa la dolorosa perdita del padre, che le impedì di partecipare al torneo; due anni fa, un infortunio al ginocchio che le costò la rinuncia; lo scorso anno, la finale con Cristina Caruso, un incontro che ancora oggi lascia un sapore amaro, con un verdetto che molti considerano discutibile.

Ma Michela non ha mai mollato, mai pensato di arrendersi. E nemmeno quest’anno, quando, solo due settimane fa, un incidente alle dita del piede minacciava di compromettere la sua preparazione. Ogni volta, però, la sua passione ha prevalso. Ogni volta, la sua volontà di vincere è stata più forte di ogni dolore, di ogni difficoltà.

Oggi, in una superba prova di forza e tecnica, Michela ha affrontato la napoletana Luisa Cozzolino, una sfida che si è conclusa al secondo round con l’abbandono dell’avversaria. Una vittoria che la consacra finalmente tra le stelle della Federkombat e della nostra Associazione Sportiva, e che non è solo il frutto di un talento indiscutibile, ma di una grinta che l’ha spinta sempre a superare i limiti, ad andare oltre.

Questa vittoria, Michela, è la dimostrazione che niente è impossibile, che con la giusta determinazione, anche gli ostacoli più difficili possono essere superati. Sei una vera campionessa, un esempio per tutti noi di come la forza di volontà e la passione possano trasformare i sogni in realtà.