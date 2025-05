Affari Tuoi, trionfo per il Molise: Angelo da Campolieto porta a casa 200.000 euro

Una serata da incorniciare per il Molise ad Affari Tuoi, la popolare trasmissione di Rai 1 condotta da Stefano De Martino. A rappresentare la regione, nella puntata andata in onda lunedì 19 maggio, è stato Angelo, di Campolieto, accompagnato dalla figlia Annamaria. Dopo 22 puntate di attesa, è finalmente arrivato il suo momento – e che momento.

La partita non è iniziata nel migliore dei modi: tra i primi pacchi aperti sono subito usciti alcuni dei più ambiti: i temuti rossi. Un avvio in salita che non ha però fatto perdere la calma ad Angelo, il quale ha rifiutato subito un’offerta iniziale di 35.000 euro, tranciandola senza esitazione. Il destino ha poi dato una mano: i successivi tiri hanno visto l’eliminazione di diversi pacchi blu, facendo rialzare le speranze. Quando sul tavolo, dei rossi erano rimasti solo 20.000, 100.000 e 300.000 euro, il dottore ha proposto una seconda offerta di 25.000 euro. Anche quella, Angelo l’ha rifiutata senza pensarci troppo.



La tensione cresce, ma Angelo resta saldo nelle sue decisioni. Rifiuta un cambio pacco, e De Martino commenta: “Angelo non tituba”. Intanto, tra le curiosità della serata, i torcinelli – piatto tipico molisano – finiscono nel pacco dell’Umbria, mentre Gennarino (il cagnolino, mascotte del gioco) si nasconde nel Veneto. Si ritorna all’offerta iniziale di 35.000 euro, ma ancora una volta Angelo “trancia” senza paura. Il dottore prova allora con una proposta più originale: da’ al concorrente la scelta tra cambio pacco e un’offerta. Angelo sceglie quest’ultima, e si trova davanti a una cifra simbolica: 44.000 euro, ovvero 2.000 euro per ognuna delle 22 puntate in cui è stato in gioco. Ma anche stavolta la risposta è un secco “no”. Quando l’offerta sale a 60.000 euro, il concorrente molisano replica con un proverbio eloquente: “La meglio morte è di subito”. La determinazione lo ripaga: a un passo dal finale, restano in gioco solo 100.000 e 300.000 euro. Vincita sicura.



Il dottore propone l’ultima, generosa offerta: 200.000 euro. Angelo ringrazia calorosamente e accetta, spiegando che il numero 10 (quello del pacco del Lazio, rimasto con lui) non gli ha mai portato fortuna. Alla riapertura dei pacchi, però, la sorpresa: il Molise, rappresentato dall’8, conteneva i 300.000 euro. Ma Angelo non ha rimpianti: torna a casa con 200.000 euro e un sorriso che vale molto di più.