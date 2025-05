Campobasso, Voci e segni per la Palestina: Flash Mob organizzato da abitanti e realtÃ  del territorio

In un forte gesto di solidarietà e impegno civile, abitanti e diverse realtà sociali del territorio di Campobasso promuovono un Flash Mob per la Palestina che si terrà giovedì 22 maggio 2025, dalle ore 15:00 alle 21:00, in Corso Vittorio Emanuele II (all'altezza della Chiesa della Libera). L'evento a pochi giorni dalla commemorazione della Nakba palestinese (15 maggio), per ricordare l'inizio dell'esilio e della lotta per i diritti di un intero popolo e condannare il genocidio in atto nella terra di Gaza e Cisgiordania



LA NOSTRA VOLONTÀ È CHIARA:

Attraverso un gesto simbolico ma potente – la creazione collettiva di un murale su pellicola trasparente, teso come un ponte tra due punti della nostra città – vogliamo dare forma e voce alla nostra richiesta. Questo spazio sarà aperto a tutti: un luogo dove apporre una firma, lasciare un pensiero, un segno di solidarietà. Vogliamo che questo murale diventi l'espressione tangibile della volontà della nostra comunità: la volontà di non essere indifferenti, di partecipare attivamente alla richiesta di giustizia.



IL FINE ULTIMO DEL NOSTRO PROGETTO:

Il nostro obiettivo trascende la semplice commemorazione. È un appello concreto all'azione:



1.CHIEDIAMO LO STOP IMMEDIATO ALLA GUERRA: Esigiamo un cessate il fuoco permanente, la fine di ogni violenza e aggressione - a donne bambini e uomini - e la garanzia di accesso agli aiuti umanitari per la popolazione civile stremata. La spirale di morte e distruzione deve finire ora.



2.CHIEDIAMO IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA: Il murale, carico delle nostre firme e dei nostri pensieri, sarà simbolicamente inviato al Parlamento Italiano. Con questo gesto, sosteniamo con forza la richiesta – che auspichiamo trovi eco anche in una formale delibera del Consiglio Comunale della Città di Campobasso – affinché l'Italia riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, sui confini del 1967 e con Gerusalemme Est come sua capitale. Questo non è solo un atto simbolico, ma un passo politico necessario e fondamentale per riaffermare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e per aprire la strada a una soluzione basata sui due Stati, nel rispetto del diritto internazionale.



3.CHIEDIAMO GIUSTIZIA E DIGNITÀ: Il nostro fine ultimo è contribuire, dal nostro territorio, alla costruzione di un futuro in cui il popolo palestinese possa vivere in pace, sicurezza, libertà e dignità nella propria terra, così come tutti i popoli della regione.

Da Campobasso, vogliamo lanciare un messaggio forte: la pace si costruisce con il coraggio delle scelte politiche, con il rispetto dei diritti umani universali e con la solidarietà attiva delle comunità. La nostra azione è un piccolo seme, ma nasce dalla profonda convinzione che anche una voce locale possa contribuire a un cambiamento globale necessario e urgente.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al flash mob del 22 maggio, a firmare, a lasciare un pensiero, a diventare parte attiva di questo appello per la pace e la giustizia in Palestina.



Facciamo sentire la nostra voce. Per la Palestina. Per la Pace.