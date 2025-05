Incidente sul lavoro alla Stellantis di Atessa: ferito operaio molisano

Atessa – Un operaio di 43 anni, residente a San Martino in Pensilis, è rimasto ferito durante il turno di notte presso l’unità di montaggio dello stabilimento Stellantis. Secondo una prima ricostruzione, il cedimento di una catena meccanica avrebbe causato lo spostamento improvviso di un furgone, che ha travolto il lavoratore.

L’uomo è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Lanciano e successivamente trasferito al “Santissima Annunziata” di Chieti per ulteriori accertamenti. Da quanto trapelato, non sarebbe in pericolo di vita.

Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Atessa, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione e in segno di protesta, le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per la giornata odierna, coinvolgendo i turni di mattina e pomeriggio, per chiedere maggiori tutele sulla sicurezza.