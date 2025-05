Calcio, integrazione e futuro: al via l’11ª edizione del Progetto RETE con l’Olympia Agnonese

È ufficiale: l'Olympia Agnonese contribuirà alla realizzazione dell'11ª edizione del Progetto FIGC "RETE 2025 REFUGEE TEAM", collaborando con la Comunità Alloggio Minori Alto Molise di Agnone, rappresentata dalla responsabile Dott.ssa Annalisa Carrelli della cooperativa SIRIO di Campobasso, e con il supporto dei consiglieri comunali di Agnone.

Il progetto, ideato dalla FIGC SGS nazionale, è rivolto principalmente ai ragazzi accolti nei centri SAI e nelle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati presenti in tutta Italia. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’interazione tra pari e favorire l’inclusione sociale e interculturale attraverso il calcio.

Sotto la guida del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC regionale, con il coordinamento del prof. Dante Cicchese, referente molisano, e con il contributo della società Olympia Agnonese, della responsabile della Comunità Alto Molise e dell’operatore della comunità delegato al progetto, Antonio Orlando, saranno avviate attività settimanali di carattere tecnico, formativo ed educativo.

All’edizione 2025 potranno partecipare i ragazzi nati dal 2006 accolti nella Comunità Alloggio Minori Alto Molise. A ciascun partecipante verrà garantita una copertura assicurativa contro eventuali infortuni e sarà sottoposto a visita medica specifica per l’attività sportiva agonistica. Inoltre, alla comunità verrà fornito il materiale sportivo necessario per lo svolgimento delle attività.

Proprio questa mattina, nei locali della comunità in località Montagna, si è tenuto un incontro operativo tra le parti coinvolte, alla presenza dei ragazzi. Erano presenti il prof. Sica per l’Olympia Agnonese, la presidente della comunità Annalisa Carrelli, il coordinatore regionale FIGC prof. Cicchese Dante e il mister della comunità Antonio Orlando. In questa occasione si è definita anche la data del torneo finale tra le comunità partecipanti, che si svolgerà giovedì 5 giugno presso lo stadio di Agnone.

Il prof. Sica, responsabile della scuola calcio dell’Olympia, ha ribadito che uno degli obiettivi principali sarà includere anche i ragazzi italiani tesserati con il settore giovanile dell’Olympia, per rafforzare il processo di integrazione. I giovani calciatori hanno già dato la massima disponibilità a partecipare al progetto.

Inoltre, già da diversi mesi, due ragazzi della Comunità Alloggio Minori di Agnone partecipano regolarmente agli allenamenti della scuola calcio Olympia Agnonese presso lo stadio “Le Civitelle”, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Carrelli e dei tutori legali.

Un altro fiore all’occhiello dell’Olympia Agnonese: non solo calcio, ma anche inclusione, integrazione e — perché no — cultura e cittadinanza attiva.