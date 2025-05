Raddoppio ferroviario Termoli - Ripalta - Lesina: domani la firma del protocollo dâ€™intesa alla presenza del vicepremier Salvini e del governatore Roberti

Si comunica che domani, mercoledì 21 maggio alle ore 11,20 si terrà in Comune a Termoli la firma del protocollo di intesa per il raddoppio ferroviario della tratta Termoli - Ripalta - Lesina.



Saranno presenti il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, il Presidente della Regione Molise ing. Francesco Roberti, il Sindaco di Termoli avv. Nicola Balice, ing. Aldo Isi Amministratore Delegato di RFI Spa, dott. Matteo Colamussi Amministratore Delegato di Fs Sistemi Urbani, dott. Enrico Maria Pujia Capo Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’assessore regionale alle Infrastrutture avv. Michele Marone.



L’incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Termoli in Via Sannitica 5.