Il PD dellâ€™Alto Molise in difesa dei servizi sociali: lunedÃ¬ 26 maggio convegno ad Agnone

Il Partito Democratico dell'Alto Molise ha avviato una serie di iniziative concrete per tutelare e potenziare i servizi sociali e sanitari nelle aree interne della regione, con un’attenzione particolare alle comunità più fragili e periferiche. In un contesto in cui lo spopolamento e la marginalizzazione rischiano di compromettere i diritti fondamentali dei cittadini, il PD locale intende riaffermare il valore della presenza istituzionale e del welfare di prossimità.

Evento centrale di questo percorso è il convegno "I servizi sociali non si accentrano, si difendono", promosso dalla Federazione Alto Molise del Partito Democratico. L’incontro si svolgerà lunedì 26 maggio alle ore 18 presso Palazzo San Francesco ad Agnone , e vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e amministratori locali.

Interverranno:

Daniele Saia, sindaco di Agnone

Marco Amendola, segretario della Federazione Alto Molise del PD

Micaela Fanelli, consigliera regionale

Candido Paglione, sindaco di Capracotta

Enrica Sciullo, assessora alle Politiche sociali del Comune di Agnone

A concludere i lavori sarà Andrea De Maria, parlamentare del Partito Democratico.

Il convegno vuole essere un momento di riflessione ma anche di proposta, per contrastare le logiche di accentramento e garantire servizi adeguati anche nei territori più decentrati. Il PD dell’Alto Molise ribadisce così il proprio impegno nel mantenere viva la presenza pubblica e sociale nelle aree interne, in difesa della dignità e dei diritti delle persone.