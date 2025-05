Roberti: GRIM Scarl non Ã¨ sotto controllo diretto della Regione, selezione del personale regolare

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, preso atto dell'interpellanza, presentata dalla consigliera del Partito Democratico, Micaela Fanelli, avente ad oggetto "Servizio idrico integrato. Avvisi di selezione del personale a tempo indeterminato da parte di GRIM Scarl. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Regione Molise", precisa quanto segue.

La GRIM è una Scarl, della quale a farne parte, anche nel Consiglio d'Amministrazione, è soltanto la partecipata Azienda Speciale Regionale Molise Acque, socio al 12,50%.

La GRIM è una società che, per forma e struttura, non è sotto il controllo diretto e gestionale della Regione Molise, che dunque non assume e, pertanto, non è tenuta a ricevere adeguate informazioni preliminari sulle procedure di selezione.

Tra l'altro, dopo aver chiesto chiarimenti alla GRIM, l'"Avviso Pubblico per la selezione di personale presso la GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane Società Consortile a Responsabilità Limitata in forma abbreviata GRIM Scarl", con scadenza il 15 maggio 2025, è stato regolarmente pubblicato, sul sito internet della società, in Amministrazione Trasparente e nella pagina Avvisi, all'interno del banner Lavora con Noi, nelle forme, modalità e termini previsti dalla normativa in vigore.

A testimoniare il corretto iter è il numero di domande pervenute: 753.

Da parte mia, posso sollecitare i sindaci dei Comuni soci ad una maggiore collaborazione sulle attività della GRIM, facendosi portavoce tra i cittadini delle comunicazioni e delle iniziative della stessa.

Inoltre, posso soltanto auspicare, se il Consiglio d'Amministrazione dovesse ritenerlo opportuno, che prenda in ipotesi una eventuale riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione del personale, seppur tale circostanza non sia comunque dovuta, considerando che la pubblicazione e la pubblicizzazione dell'avviso ha seguito l'iter normativo.