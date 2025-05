Agnone, degrado all'ingresso del cimitero: pavimentazione pericolosa e abbandonata

Agnone – Il Viale della Rimembranza, che conduce al cimitero comunale di Agnone, è da sempre un luogo simbolico e carico di significato. Alberato e silenzioso, accompagna i visitatori in un percorso di raccoglimento verso il piazzale antistante il cancello principale del cimitero. Tuttavia, una volta varcata la soglia del camposanto, la scena cambia drasticamente.

La pavimentazione subito oltre l’ingresso versa infatti in condizioni preoccupanti: non si tratta di un semplice dislivello, ma di un susseguirsi di buche evidenti, avvallamenti pronunciati e tratti sconnessi e disgregati. Questa superficie irregolare e deteriorata mette seriamente a rischio l’incolumità dei visitatori. A lamentarsi sono in molti, soprattutto anziani e familiari di persone sepolte, che frequentano abitualmente il cimitero e segnalano la difficoltà — e il pericolo concreto — di camminare su una superficie tanto degradata.

«È un luogo che dovrebbe essere curato e rispettato – racconta una cittadina del posto – e invece ci troviamo a dover fare attenzione a dove mettiamo i piedi per non cadere. "

La manutenzione dell’area è di competenza del Comune, ma da tempo — denunciano i residenti — non si vedono interventi concreti. Il risultato è un accesso principale che appare trascurato e indecoroso, proprio in un luogo dedicato alla memoria dei propri cari.

Il problema non è solo estetico: il rischio di infortuni è concreto.In un periodo in cui si discute spesso di decoro urbano e sicurezza, i cittadini chiedono con forza che anche i luoghi di culto e memoria ricevano l’attenzione che meritano nella speranza che il Comune intervenga al più presto per restituire dignità e sicurezza a un luogo così importante per la comunità.