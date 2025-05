Ospedale di Agnone a rischio, Scarano chiede Consiglio Comunale urgente: "Tutela della salute è compito del Comune"

Il consigliere comunale Vincenzo Scarano, capogruppo di"Agnone Identità e Futuro", ha formalmente richiesto la convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione Consiliare Sanità del Comune di Agnone, con l'obiettivo di inserire all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la situazione critica dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo”. A destare particolare preoccupazione è la possibile chiusura della UOC di Medicina, conseguente alle dimissioni di due medici strutturati. Scarano contesta la decisione del Sindaco di non convocare la Commissione Sanità, sottolineando come lo Statuto comunale riconosca alla salute un ruolo centrale e come il DUP 2025–2027 impegni l’Amministrazione a tutelare e potenziare i servizi sanitari locali. La richiesta mira a riportare la discussione su un tema ritenuto urgente, di rilevanza pubblica e strategica per l’intero territorio dell’Alto Molise in una sede istituzionale, dove possa essere affrontata con trasparenza e responsabilità. A destare particolare preoccupazione è la possibile chiusura della UOC di Medicina, conseguente alle dimissioni di due medici strutturati. Scarano contesta la decisione del Sindaco di non convocare la Commissione Sanità, sottolineando come lo Statuto comunale riconosca alla salute un ruolo centrale e come il DUP 2025–2027 impegni l’Amministrazione a tutelare e potenziare i servizi sanitari locali. La richiesta mira a riportare la discussione su un tema ritenuto urgente, di rilevanza pubblica e strategica per l’intero territorio dell’Alto Molise in una sede istituzionale, dove possa essere affrontata con trasparenza e responsabilità. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/R/Richiesta-di-Convocazione-Commissione-Consiliare-per-la-Sanita.pdf https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/R/Richiesta-di-Convocazione-della-Conferenza-dei-Capigruppo.pdf

Richiesta allegata, leggi:

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia, sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista "Agnone Identità e Futuro", premesso che, in data 24 aprile 2025, ha presentato la Richiesta di Convocazione della Commissione Consiliare per la Sanità del Comune di Agnone, tenuto conto di quanto emerso anche durante il Consiglio Comunale del 30.04.2025 in merito alla situazione attuale e futura dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118: che il Sindaco di Agnone, con Nota del 6452 dell'08.05.2025, comunicava che «con riferimento a quanto in oggetto, considerato che, ai sensi e per gli effetti di dell'art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, rubricato "Compiti e Funzioni”", le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale;

dato atto che, allo stato, “la situazione attuale e futura dell'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118", non rientra propriamente, nelle attribuzioni del Consiglio Comunale a mente dell'art. 42 T.U.E.L, non si ritiene sussistano i presupposti per procedere alla convocazione della Commissione Consiliare, così come richiesto»;

che, a seguito di quanto disposto dal Sindaco di Agnone, si è svolta una semplice riunione in cui non è stato possibile neppure verbalizzare quanto dedotto dai partecipanti, tra i quali, oltre al Consigliere Comunale Margherita Greco e al sottoscritto, anche il Dott. Franco Paoletti e il Dott. Ettore Mastrangelo; che l'art. 5 rubricato Tutela della salute dello Statuto del Comune di Agnone prevede che «I! Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua, in collaborazione con le competenti strutture sanitarie, idonei strumenti per renderlo effettivo e concreto, con particolare riguardo alla prevenzione, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'am-biente, del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia»;

che il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027: Approvazione e presentazione al Consiglio Comunale di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 17.12.2024, con riferimento alla SANITÀ, prevede:

Medicina Ospedaliera: è nostro intento proseguire con azioni politiche e relazionali tese ad assicurare il mantenimento in vita del Presidio Ospedaliero "San Francesco Caracciolo"... (omissis); ...(omissis) Si porterà avanti, coinvolgendo le amministrazioni dell'Alto Molise, dell'Alto Vastese, ogni azione tesa a garantire la piena funzionalità, in termini di personale, ammodernamento della strumentazione con invio telematico di immagini e referti e la garanzia dei servizi dell'Ospedale di Area Particolarmente Disagiata.

Medicina territoriale: Oltre alla difesa delpilastro ospedaliero come amministrazione continueremo ad essere attiviper la riorganizzazione e rafforzamento della medicina territoriale...(omissis); che, in più occasioni, l'Ospedale San Francesco Caracciolo è stato inserito quale argomento all'ordine del giorno dei Consigli Comunali di Agnone; che, pertanto, quanto asserito dal Sindaco di Agnone nella Nota del 6452 dell'08.05.2025 è assolutamente infondato;

che vi sono notizie allarmanti sulla probabile imminente chiusura della UOC di Medicina dell'Ospedale San Francesco Caracciolo in conseguenza delle dimissioni presentate da due medici strutturati;

1 che trattasi di tema urgente avente rilevanza per la Collettività e per il Territorio non solo di Agnone per il quale è necessario, così come avvenuto in altre circostanze, che se ne discuta in una sede ufficiale quale quella del Consiglio Comunale in cui si verbalizza e si rende pubblico ciò che si discute e che si decide. Tanto premesso, il sottoscritto, nella sopra spiegata qualità, chiede che sia convocata la Conferenza dei Capigruppo del Comune di Agnone perché possa essere inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale l'argomento in base al quale il Comune, ai sensi dell'art. 5 rubricato Tutela della salute dello Statuto del Comune di Agnone, possa concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e possa attuare, in collaborazione con le competenti strutture sanitarie, idonei strumenti per renderlo effettivo e concreto visti il rischio della probabile imminente chiusura della UOC di Medicina dell'Ospedale San Francesco Caracciolo -in conseguenza delle dimissioni presentate da due medici strutturati-,

nonché il depauperamento del Distretto (di Isernia), del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio 118: ➤ che la Conferenza dei Capigruppo del Comune di Agnone sia fissata prima possibile vista l'urgenza e la rilevanza dell'argomento in questione;

Con osservanza.

Agnone, li 21 maggio 2025

Avv. Vincenzo Scarano Consigliere e Capogruppo del gruppo politico Agnone Identità e Futuro