Agnone conquista l’Italia: l’Alberghiero “Caracciolo” vince il Primo Premio nazionale con il progetto sull’Olio EVO molisano

AGNONE (IS) – Un prestigioso riconoscimento nazionale è stato conquistato dagli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “San Francesco Caracciolo” di Agnone, che hanno ottenuto il Primo Premio nella sezione Master Oil del concorso nazionale 2024-2025 RENAIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) – “Olio in Cattedra”.

Il progetto, intitolato “Olio EVO: espressione di comunità”, ha visto protagonisti gli alunni della classe Quinta A, con il supporto dei compagni di quarta, guidati sapientemente dalla professoressa di cucina Mirian Messere e coadiuvati dalla professoressa di diritto Francesca Donatucci. Gli studenti hanno condotto una ricerca approfondita sulla produzione olearia del Molise, identificando le DOP regionali e analizzando le realtà produttive locali, in particolare le piccole aziende a conduzione familiare.

Il progetto si è distinto per l’approccio didattico innovativo, che ha permesso agli studenti di combinare studio teorico, analisi empirica e coinvolgimento diretto con il territorio. Oltre a catalogare le cultivar impiantate nei diversi territori molisani, gli studenti hanno riflettuto sul valore sociale, culturale ed economico dell’olio extravergine di oliva nella regione, testimoniando il legame profondo tra tradizione e comunità.

Un momento culminante dell’iniziativa è stata l’organizzazione di seminari esperienziali, in cui gli studenti hanno coinvolto altre scuole e famiglie, offrendo una degustazione sensoriale di piatti preparati con ingredienti autoctoni abbinati a oli DOP molisani. L’evento ha permesso di condividere con il pubblico il frutto del lavoro svolto, valorizzando il sapere acquisito e l’importanza della qualità e della sostenibilità alimentare.

“Abbiamo cercato di trasmettere non solo il valore gastronomico dell’olio EVO, ma anche la sua funzione identitaria e il suo ruolo nella salute e nella cultura delle nostre comunità”

— ha commentato la professoressa Messere, sottolineando il valore formativo dell’esperienza.

Il trionfo al concorso nazionale rappresenta un’importante affermazione per l’istituto e per il territorio molisano, a dimostrazione di come l’educazione possa essere strumento di valorizzazione culturale e promozione delle eccellenze locali.