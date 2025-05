Salvini da Termoli: “Torno in Molise entro l’estate per il Viadotto Sente. Voglio dare tempi certi”

TERMOLI – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto tappa il 21 maggio 2025 al Comune di Termoli nell’ambito di una visita istituzionale nel Mezzogiorno, che ha toccato anche Calabria, Puglia e Abruzzo. A Termoli, il vicepremier ha incontrato le autorità locali per fare il punto su diverse opere infrastrutturali che riguardano il territorio molisano.

Durante l’incontro in municipio, Salvini ha annunciato l’intenzione di tornare in Molise entro l’estate per affrontare in modo concreto la questione del Viadotto Sente, infrastruttura chiusa dal 2018 che collega il Molise all’Abruzzo. “Sto pressando e voglio darvi tempi certi il prima possibile”, ha detto il ministro, assicurando che i fondi sono già stati stanziati e ora serve che “i tecnici facciano quello che devono”.

Nel suo intervento, Salvini ha parlato anche dell’area di Venafro e della linea ferroviaria Campobasso-Roma, sottolineando l’impegno del governo nel recuperare ritardi decennali nelle opere pubbliche: “Ovviamente non riusciamo a fare in due anni quello che c’è gente che aspetta da cinquant’anni, però siamo contenti”, ha dichiarato, rivendicando il lavoro svolto in tutta l’area centro-meridionale del Paese.