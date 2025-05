25 Maggio 2025 – “Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi”

Il 25 maggio 2025 ricorre la "Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi", istituita in ricordo di Ethan Patz, che venne rapito a New York il 25 maggio del 1979.

La scomparsa dei minori costituisce un fenomeno sociale allarmante con risvolti emotivi che si ripercuotono sull’intera collettività.

Sul sito internet di questa Prefettura, nella sezione dedicata alle “persone scomparse”, è possibile consultare il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che prevede il coordinamento della Prefettura ed il coinvolgimento, tra l’altro, di Forze dell’Ordine, Polizie Locali, Vigili del Fuoco, Servizio Regionale di Protezione Civile, Servizio di Emergenze Territoriale 118 e CNSAS.

La pianificazione, recentemente aggiornata, prevede specifiche azioni ad alto impatto dedicate ai minori, volte a favorire il buon esito delle procedure di ricerca, tra i quali, la possibilità per la Prefettura di valutare di pubblicare un avviso sugli schermi del circuito ATM in Italia e/o sul circuito delle Ferrovie dello Stato.

Un particolare strumento, inoltre, è stato messo a disposizione delle Prefetture nelle ipotesi in cui la scomparsa presenti profili di transnazionalità e si ritenga che il soggetto possa trovarsi all’estero; in dette ipotesi, infatti, sarà possibile procedere alla pubblicazione dei dati dello scomparso sul sito internet https://it.globalmissingkids.org/, rete internazionale che ha lo scopo di offrire un valido supporto alle Forze di Polizia, alle agenzie e alle organizzazioni non governative impegnate nelle attività di ricerca.

La giornata rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione al fine di stimolare la riflessione ed il confronto sul tema di tutti i soggetti coinvolti, in ottica di un rafforzamento della cooperazione tra istituzioni, famiglie e società civile.

Campobasso, 23 maggio 2025