Agnone, le Biblioteche Comunali entrano nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

Agnone (IS) – Un passo significativo verso la modernizzazione e l'ampliamento dei servizi culturali è stato compiuto dal Comune di Agnone. Con una delibera del 20 maggio 2025, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione delle proprie Biblioteche Riunite Comunale e "B. Labanca" al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), collegandosi al Polo MO1 della Biblioteca Albino di Campobasso.

Questa decisione strategica mira a integrare le biblioteche agnonesi in una rete nazionale che favorisce la cooperazione tra istituzioni culturali, l'impiego di procedure automatizzate comuni per la catalogazione e una più ampia circolazione dell'informazione bibliografica. L'obiettivo primario è quello di garantire agli utenti il più vasto accesso possibile ai documenti e ai servizi.

L'adesione si concretizza attraverso una convenzione con il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per il Molise. Quest'ultimo si impegna a fornire il collegamento alla rete della Biblioteca Albino, il software SBN Web aggiornato, supporto biblioteconomico e informatico, assistenza tecnica e la gestione della base dati del Polo. Sarà inoltre assicurata la continuità del dialogo con l'indice dell'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) e promosse iniziative di formazione per il personale.

Dal canto suo, il Comune di Agnone si impegna a garantire la gestione operativa delle proprie biblioteche con adeguate attrezzature informatiche e collegamento telematico. Sarà nominato un referente bibliotecario e, possibilmente, un referente informatico SBN per il coordinamento e il raccordo con il Polo. Il personale parteciperà alle iniziative di formazione e saranno adottati gli standard previsti dal SBN. Fondamentale sarà anche l'impegno a consentire la ricerca bibliografica libera e gratuita tramite l'OPAC del Polo SBN MO1 e a promuovere il prestito interbibliotecario.

L'ingresso nel Polo SBN MO1 è ritenuto essenziale per le Biblioteche Riunite Comunale e "B. Labanca" al fine di migliorare l'accesso ai servizi informativi, consolidando il ruolo della biblioteca come agenzia informativa, presidio culturale del territorio e strumento di crescita e sviluppo per la collettività. Un passo che promette di elevare la qualità e la tipologia dell'offerta culturale per tutti i cittadini agnonesi.