Strade Provinciali a Rischio: Tagli ai Fondi, Campobasso Lancia l’Allarme

Il Presidente Puchetti denuncia: “Persi 9 milioni di euro, le aree interne rischiano l’isolamento. Servono risposte concrete”

CAMPOBASSO – La sicurezza delle Strade Provinciali è a rischio. A denunciarlo è il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del drastico taglio – pari al 70% – dei fondi già assegnati alle Province e alle Città Metropolitane per la messa in sicurezza e l’efficientamento della rete viaria.

“Si tratta di risorse già assegnate – ha spiegato Puchetti – che avrebbero dovuto finanziare gli interventi previsti per il biennio 2025-2028. Un taglio del genere blocca la nostra attività programmata e rappresenta un danno enorme per la viabilità, soprattutto nelle aree interne, dove il rischio frane è elevato e la manutenzione è vitale”.

La Provincia di Campobasso è una delle più colpite: il taglio ammonta a quasi 9 milioni di euro, destinati in origine a mettere in sicurezza oltre 1.400 chilometri di strade provinciali. L’allarme è stato subito condiviso con i consiglieri provinciali, i sindaci e gli amministratori locali, per discutere come riorganizzare la programmazione alla luce della riduzione delle risorse.

“Non possiamo accettare un taglio simile – ha ribadito Puchetti – che significa ulteriore isolamento per territori già svantaggiati, dove le strade sono l’unico collegamento tra comunità e servizi essenziali”.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro Matteo Salvini, parte delle risorse sottratte alle Province sarebbe stata riallocata per coprire gli aumenti dei costi relativi al Terzo Valico e agli interventi sulla città di Genova. Tuttavia, ha promesso: “Farò il possibile per recuperare i soldi”.

Nel frattempo, le Province fanno leva sull’intervento del Presidente dell’UPI (Unione delle Province d’Italia), Pasquale Gandolfi, che ha già avuto un primo incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “È stato un confronto costruttivo – ha riferito Gandolfi – e ci auguriamo possa tradursi presto in risposte concrete per i territori”.



L’appello finale“Auspichiamo fortemente – ha concluso Puchetti – che la mediazione dell’UPI possa portare alla riassegnazione delle risorse che spettano di diritto alla nostra Provincia. La sicurezza delle nostre strade non può essere sacrificata per equilibri politici o compensazioni territoriali. I cittadini delle aree interne non devono essere lasciati indietro”.