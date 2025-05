Campobasso, elezioni del consiglio dell’Ordine degli Architetti: Izzi riconfermato presidente con un record di preferenze

Record di preferenze per Alessandro Izzi alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Campobasso, che si sono svolte lo scorso 23 aprile.

La squadra guidata dal professionista di Campobasso ha portato a casa un ottimo risultato riuscendo ad eleggere la quasi totalità dei candidati, ben dieci su undici. Un gruppo affiatato e in parte rinnovato che, nel corso della prima seduta del nuovo consiglio, ha confermato Alessandro Izzi come presidente dell’Ordine degli architetti.

“Innanzitutto, desidero ringraziare tutti gli iscritti e i candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale – commenta Izzi – la grande affluenza registrata, che si è attestata al 72% con una partecipazione di 459 votanti, ha consentito la chiusura della tornata elettorale al primo turno.

Lo straordinario risultato rappresenta un chiaro segnale della volontà di partecipazione degli iscritti alla vita ordinistica e manifesta l’esigenza della presenza della comunità degli architetti nella promozione e nello sviluppo della professione e del territorio.

Rivolgo un ringraziamento sincero – continua Izzi – al consiglio uscente che mi ha affiancato e sostenuto nella gestione dell’Ordine nel quadriennio 2021-2025, un lavoro d’intesa incentrato sulla crescita e sulla valorizzazione della categoria. Credo che l’esito elettorale sia la dimostrazione di come l’impegno del team, le attività e i risultati ottenuti siano stati condivisi e premiati dalla maggioranza degli iscritti.

Un attestato di stima e fiducia non affatto scontato, che mi inorgoglisce e mi dà la carica e l’entusiasmo per affrontare il nuovo mandato da presidente con ancor più senso di responsabilità ed energia. Sono certo che nei prossimi quattro anni, potendo contare sull’esperienza e le competenze dei consiglieri riconfermati, Giancarlo Manzo, Pasquale Baranello, Luca Corbo, Fabrizio Pietropaolo e Antonella Storto e aggiungendo contributi, idee e proposte dei neo componenti del consiglio, Stefania Mitra, Alessandra Graziano, Isabella Lanzone e Paola Salvatore, riusciremo, insieme, a raggiungere ulteriori traguardi migliorando sempre di più il nostro Ordine e il lavoro dei nostri colleghi”.

Il consiglio dell’Ordine neo eletto si è insediato il 23 maggio ed ha deliberato l’assegnazione delle cariche istituzionali confermando Alessandro Izzi presidente, Giancarlo Manzo vicepresidente, Antonella Storto segretario, Luca Corbo tesoriere. Consiglieri: Stefania Mitra, Pasquale Baranello, Alessandra Graziano, Isabella Lanzone, Paola Salvatore, Guido Puchetti e Fabrizio Pietropaolo.