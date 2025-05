25 maggio, Giornata internazionale dei bambini scomparsi: iniziative della Questura di Isernia

II 25 maggio 2025 si celebra la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno che colpisce il mondo dell'infanzia, anche a livello internazionale.



Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Isernia hanno incontrato gli alunni delle scuole primarie e secondarie per sensibilizzarli sul fenomeno e fornire indicazioni utili per affrontare consapevolmente la problematica.



La scomparsa di minori, infatti, è sempre sintomo di disagio e deve essere gestita senza ritardo e senza sottovalutare alcun segnale. La giornata di oggi è un'occasione per tenere alta l'attenzione su questo fenomeno. Un episodio di allontanamento può essere l'indicatore di problemi pregressi, di un disagio psicologico o di fatti talvolta gravi vissuti dal minore, come l'abuso, il maltrattamento, lo sfruttamento sessuale, bullismo o cyberbullismo.



Ricordiamo che è possibile segnalare anche attraverso l'Applicazione della Polizia di Stato “Youpol” che consente di mettersi in contatto con i poliziotti in caso di episodi di violenza di genere, bullismo e spaccio di droga. L'App è attivabile su smartphone, tablet e computer e consente messaggiare direttamente con la Sala Operativa della Questura.

Per i minori scomparsi, in caso di necessità, contattare il numero di emergenza. Per maggiori informazioni può essere consultato il sito internet della Polizia di Stato e può essere contattata la linea europea per i minori scomparsi 11 60 00 o il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori 114.