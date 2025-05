1999–2024: Trivento, da Piazza Calvario a Piazza Padre Pio – 25 Anni di Devozione

25 Maggio 1887 – 1999 – 2025

Il 25 maggio 1999, la comunità di Trivento e dei paesi vicini si riunì in preghiera in Piazza Calvario per celebrare un evento di profonda spiritualità: la benedizione della statua in onore di Padre Pio, proclamato Beato appena poche settimane prima, il 2 maggio. La statua era stata collocata nella piazza la sera del 23 maggio, accolta con grande devozione da parte dei fedeli.

L’opera, realizzata dallo scultore abruzzese Franco Marcangeli, rappresenta un'immagine intensa e simbolica del Santo: Padre Pio in cammino, con accanto un bambino che guarda verso l’alto, segno di speranza e fede. “Ho voluto inserire un bambino – spiegò l’artista – per trasmettere un messaggio a chi si sente fragile: guardare con fiducia a Padre Pio. Solo la fede può donare conforto, gioia e felicità”.

Alla celebrazione solenne parteciparono numerose autorità religiose e civili. A presiedere la benedizione fu Sua Eccellenza Mons. Antonio Santucci, Vescovo di Trivento, affiancato dai parroci di Trivento, Salcito e San Biase. Erano inoltre presenti i rappresentanti del Consiglio Regionale, del Consiglio Provinciale di Campobasso e, con un messaggio di saluto, anche il Prefetto.

Nel suo intervento, il Vescovo Santucci lodò il comitato organizzatore per aver scelto quel luogo e l’artista per l’efficacia dell’opera: “Padre Pio è vivo, è in movimento verso i suoi figli. Sta accanto a noi e ci invita a tendere lo sguardo verso di lui per accogliere il suo messaggio. Il peccato è come un terremoto, una guerra interiore: solo lo Spirito Santo può ricostruire l’uomo. La vita nuova ci viene dal Battesimo”.

Riflettendo sulla forza spirituale del Santo, il Vescovo aggiunse: “Padre Pio traeva la sua energia dalla preghiera, dall’ascolto della Parola di Dio, dalla penitenza e, soprattutto, dalla celebrazione della Santa Messa, cuore pulsante della sua esistenza”.

Anche l'allora Sindaco di Trivento, Prof. Tullio Farina, prese la parola, salutando calorosamente i presenti e congratulandosi con l’artista: “Presto questa piazza non si chiamerà più Piazza Calvario, ma Piazza Padre Pio. Mi auguro che il Santo possa accompagnare ogni triventino nel cammino della vita, soprattutto i nostri ragazzi”.

Padre Marciano Morra, anch’egli presente alla cerimonia, concluse con parole toccanti: “Avete scelto il luogo giusto. Piazza Calvario richiama la sofferenza, proprio come la vita di Padre Pio: un lungo calvario segnato dal dolore, ma anche dalla gioia. Una gioia che nasce dall’amore per Cristo e per i fratelli”.