Pescara: Per la prima volta in Italia, l'intervento Smile su ipermetropia grave con o senza astigmatismo

PESCARA, 24 maggio 2025, 17:59

Eseguito in Abruzzo, per la prima volta in Italia, l'intervento Smile su ipermetropia elevata con o senza astigmatismo: nota per la correzione della miopia e dell'astigmatismo, questa tecnica non era mai stata utilizzata prima d'ora nei casi di ipermetropia.

Nei giorni scorsi, dopo anni di studio, l'équipe del professor Leonardo Mastropasqua ha effettuato la prima Smile ipermetropica, tecnica rivoluzionaria per difetti molto elevati effettuata grazie al laser robotizzato Zeiss Visumax pro.

L'intervento è stato eseguito nel Centro di Eccellenza oculistica Emè di Pescara, grazie all'alta tecnologia robotica e all'intelligenza artificiale.

"La chirurgia della ipermetropia elevata, con e senza astigmatismo, finora è sempre stata un problema per il chirurgo - afferma Mastropasqua - ora si può trattare fino ad una certa entità per non curvare troppo la cornea, mentre il più delle volte, per motivi di spazio, non è possibile inserire la lente fachica, cioè quella da impiantare chirurgicamente all' interno dell'occhio".

L'esperto, soffermandosi sui vantaggi di questa tecnica robotizzata, sottolinea che "se la cornea, studiata prima con intelligenza artificiale lo consente, si possono trattare ipermetropie elevate con astigmatismi importanti, difetti molto elevati anche fino a 7 diottrie di ipermetropia e 5 di astigmatismo, fino ad oggi inoperabili". Smile, infatti, non modifica la citoarchitettura della cornea, cioè la disposizione delle cellule all'interno del tessuto: "E' una chirurgia conservativa e sicura, non apriamo l'occhio, il taglio è di soli 2 millimetri e il paziente può tornare immediatamente a fare sport anche di contatto, perché non vi è il flap corneale - aggiunge Mastropasqua, direttore della Cattedra di Malattie dell'Apparato Visivo dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara - La qualità della visione post operatoria è migliore rispetto alla FemtoLasik perché si riducono le aberrazioni di elevato ordine. Ultimo vantaggio, ma importantissimo, con la tecnica Smile non vi è regressione, il trattamento è stabile nel tempo e non ritorna il vizio di rifrazione".