Disponibili i nuovi dépliant informativi su Palazzo San Francesco e le Biblioteche Riunite di Agnone

Con determinazione dirigenziale n. 303 del 19 maggio 2025, è stato ufficialmente affidato alla Volturnia Edizioni il servizio di stampa di 2.000 brochure contenenti informazioni su Palazzo San Francesco e sulle Biblioteche Riunite Comunale e “B. Labanca”. I dépliant sono ora disponibili e consultabili presso la Biblioteca Labanca di Agnone.

Si tratta di un prezioso strumento di promozione culturale e turistica, pensato come biglietto da visita per cittadini, visitatori e studiosi interessati al patrimonio storico, architettonico e librario della città. La realizzazione grafica è stata curata dalla talentuosa Melissa Carosella, mentre la stampa è stata affidata alla competenza editoriale della Volturnia Edizioni di Tobia Paolone.

Il progetto, promosso dal Comune di Agnone, nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere due realtà fondamentali per la cultura cittadina. Il dépliant non solo fornisce informazioni storiche e pratiche, ma rappresenta anche un invito alla scoperta e alla fruizione diretta di questi luoghi.

Il Responsabile del I Settore Area Amministrativa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici e tracciabilità, ha proceduto all’affidamento diretto, considerata la congruità dell’offerta per un importo complessivo di € 732,00 IVA inclusa (CIG: B6E46A6CAA).Il nuovo dépliant dedicato a Palazzo San Francesco e alle Biblioteche Riunite Comunale e “B. Labanca” si presenta con un design sobrio ed elegante, capace di comunicare fin da subito il valore culturale e storico dei luoghi descritti.



L’immagine scelta per i nuovi depliant — una raffigurazione del “Giano Bifronte” tratto dai soffitti lignei di Palazzo San Francesco — è particolarmente evocativa: un simbolo di duplicità, memoria e visione, perfettamente in linea con la funzione culturale e storica delle istituzioni coinvolte.

L’impostazione grafica è pulita, con margini ben bilanciati e una struttura visiva ordinata.

L’utilizzo di caratteri classici e il colore tenue del fondo rafforzano l’impressione di serietà e autorevolezza.

Il layout rispetta un’eleganza istituzionale, adatta a uno strumento destinato anche alla promozione turistica e accademica..

Un plauso all’intera squadra che ha lavorato con dedizione per portare a termine l’iniziativa, dimostrando che collaborazione, passione e visione culturale sono la chiave per affrontare con successo anche le piccole grandi sfide locali.