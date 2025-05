Dopo 38 anni di servizio, il Dott. Gabriele Amicarelli va in pensione: una carriera esemplare al servizio della sanitÃ  molisana

A partire da venerdì 30 maggio, il Dott. Gabriele Amicarelli è ufficialmente in pensione, dopo 38 anni di onorato servizio nella sanità pubblica. Attualmente ricopriva il ruolo di Direttore Sanitario facente funzioni presso l’ospedale "San Francesco Caracciolo" di Agnone, struttura nella quale ha lasciato un'impronta profonda e duratura.

Il Dott. Amicarelli, medico chirurgo specializzato in Igiene e Profilassi, ha intrapreso la sua carriera partendo dalla gavetta, lavorando come medico di guardia nei piccoli paesi dell'Alto Molise. Con dedizione, competenza e spirito di servizio, ha scalato progressivamente i ranghi della sanità regionale, fino a ricoprire incarichi di primissimo piano, come quello di Direttore Sanitario dell’ospedale "Cardarelli" di Campobasso, il principale nosocomio della regione Molise.

Nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità anche in ambito distrettuale, distinguendosi per il suo approccio rigoroso e umano al contempo. Presso l’ospedale "Caracciolo" di Agnone, oltre al ruolo direttivo, ha lavorato come dirigente medico ed è stato responsabile del Sert (Servizio per le Tossicodipendenze), un incarico particolarmente delicato e di grande rilevanza sociale.

Figura poliedrica, il Dott. Amicarelli è anche un noto agopunturista, stimato per le sue competenze in medicina integrata. Parallelamente alla carriera medica, ha avuto un ruolo attivo nella vita amministrativa del territorio, ricoprendo in passato gli incarichi di assessore e vicesindaco del Comune di Agnone.

La sua uscita dal servizio attivo rappresenta una perdita significativa per l’ospedale "San Francesco Caracciolo", una struttura che attualmente attraversa un momento di forte difficoltà. Il Dott. Amicarelli lascia un'eredità importante fatta di esperienza, competenza e un forte senso del dovere.

A lui vanno i migliori auguri per una meritata pensione e il più sentito ringraziamento per tutto ciò che ha fatto per la sanità molisana.