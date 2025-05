Al via il 1Â° Trofeo "Caccavone": gara podistica a Poggio Sannita il 1Â° giugno 2025.

Poggio Sannita (IS) si prepara ad accogliere un evento sportivo di grande entusiasmo: il 1° Trofeo "Caccavone", una gara podistica di 10 km e 500 metri, organizzata da A.S.D. Running Pentria con il patrocinio del Comune di Poggio Sannita.

La manifestazione, in programma per domenica 1° giugno 2025, rientra nel circuito CORRIMOLISE 2025 ed è resa possibile grazie alla collaborazione con le associazioni locali Poggioventù 2023, Prospera, Niagara e l’Istituto Omnicomprensivo G.N. D’Agnillo.

Programma della giornata:

Ritrovo: ore 15:30 presso il centro del paese.

Partenza gara competitiva: ore 17:00.

Minipodistica per bambini (non competitiva): ore 16:00.

Iscrizioni online: www.Timingrun.it

Chiusura iscrizioni: sabato 31 maggio 2025 alle ore 12:00.

Le iscrizioni per la gara dei bambini saranno raccolte presso il Niagara Ristopub.

Percorso di gara

Il percorso, articolato su 4 giri per un totale di 10,5 km, si svolgerà interamente all'interno del centro abitato di Poggio Sannita.

Questa scelta è stata fatta per valorizzare le bellezze del paese: il centro storico, le chiese, il Palazzo Ducale, i caratteristici vicoli e tutte le peculiarità architettoniche e culturali che rendono unico il borgo.

L’evento è sponsorizzato da Intersport Campobasso (Official Partner 2025), dal ristopub Niagara e da Metal Impianti, main sponsor FIDAL Molise 2025.

