SanitÃ  in Molise: il PD alza la voce ad Agnone con De Maria e i rappresentanti locali contro il taglio degli ATS

Agnone (IS) – La riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in Molise, che prevede una drastica riduzione da sette a tre ambiti, continua a generare forte opposizione e mobilitazione sul territorio. Il Partito Democratico ha intensificato la sua azione, portando il dibattito direttamente nelle comunità più colpite, con una tappa significativa ad Agnone che ha visto la partecipazione di figure di spicco locali e nazionali.

Dopo l'incontro a Venafro, il "Tour" dem è approdato nel cuore dell'Alto Molise. All'appuntamento di Agnone, oltre all'onorevole Andrea De Maria, ospite d'eccezione, sono intervenuti il Sindaco Daniele Saia, la consigliera regionali Micaela Fanelli, il segretario di Federazione Alto Molise Amendola e i rappresentanti locali, il sindaco di Capracotta Candido Paglione e Enrica Sciullo assessore alle politiche sociali del comune di Agnone.

L'onorevole De Maria

ha ribadito la posizione del partito: "Siamo già colpiti da troppi ridimensionamenti con solo danni per i cittadini. La riduzione degli ATS comporterebbe un ulteriore indebolimento dei servizi essenziali in aree già fragili." Un grido d'allarme condiviso da tutti i relatori, che hanno messo in luce le potenziali ricadute negative su un territorio che vede già compromesse le sue strutture sanitarie e sociali.

Durante l'incontro, è emersa con forza la necessità di non limitarsi alla denuncia, ma di proporre soluzioni concrete. In tal senso, l'onorevole De Maria ha annunciato un'importante iniziativa a livello nazionale: "Stiamo costruendo una proposta di legge volta a sostenere la rete di servizi per le aree interne." Un impegno che mira a dotare questi territori di strumenti legislativi specifici per proteggere e rafforzare i presidi sanitari e sociali, evitando che la riorganizzazione regionale si traduca in un'ulteriore penalizzazione.

La presenza congiunta di esponenti nazionali e rappresentanti locali di primo piano sottolinea la gravità della questione e la determinazione del Partito Democratico a battersi per una sanità più equa e accessibile. La mobilitazione del partito prosegue, con l'obiettivo di difendere il diritto dei cittadini a servizi essenziali di qualità, specialmente in quelle aree interne che rappresentano il cuore pulsante del Molise.