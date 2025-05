Termoli, aggredisce lâ€™autista del bus al terminal e si scaglia contro i poliziotti: sottoposta ai domiciliari

Nel primo pomeriggio del 24 maggio scorso, i poliziotti del Commissariato di Termoli sono intervenuti presso il terminal bus cittadino a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante una donna in stato di alterazione, che stava aggredendo fisicamente il conducente di un autobus di linea alla presenza di numerosi passeggeri.

Sul posto, gli Agenti hanno individuato la donna che poco prima aveva colpito con pugni, schiaffi e calci l’autista del mezzo pubblico, causando panico tra i presenti.

Nonostante i tentativi di ricondurla alla calma, la stessa si è scagliata con violenza anche contro i poliziotti, che ha continuato nell’atteggiamento aggressivo nei loro confronti anche durante le operazioni di contenimento ed ha, inoltre, provocato il danneggiamento della volante.

Il personale intervenuto ha così proceduto all’arresto in flagranza della donna, una cittadina italiana, ritenuta responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni personali, danneggiamento aggravato e false attestazioni sull’identità personale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.