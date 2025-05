Trivento, fondi UE per il recupero dellâ€™ex edificio scolastico in c/da Penna: nascerÃ  un centro di riutilizzo

Il Comune di Trivento ottiene per la prima volta nella sua storia un finanziamento diretto da fondi europei, pari a 150.866,12 euro, grazie al progetto REUSEFUL, approvato nell’ambito del programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027 Italia–Albania–Montenegro.

L’iniziativa, guidata dal Comune di Ostuni in qualità di capofila, coinvolge anche i comuni di Scutari (Albania) e Dulcigno (Montenegro), oltre a Trivento, che è uno dei partner di progetto. La cifra destinata al comune molisano comprende 120.692,90 euro provenienti dai fondi IPA e 30.173,22 euro dal fondo di rotazione gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale.

Il finanziamento sarà impiegato per trasformare l’ex edificio scolastico in contrada Penna in un centro di riutilizzo, una struttura dedicata alla raccolta, riparazione e redistribuzione di beni usati come mobili, elettronica e abbigliamento, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e incentivare pratiche sostenibili di economia circolare.

«Per la prima volta il Comune di Trivento ottiene un finanziamento europeo! Una grande soddisfazione che condivido con il mio splendido gruppo, con la speranza che sia il primo di una lunga serie», ha dichiarato il sindaco ing. Luigi Pavone, sottolineando l’importanza strategica di accedere a bandi europei, soprattutto in un contesto di progressiva riduzione dei fondi statali e regionali.

L’intervento consente di valorizzare un edificio comunale abbandonato da anni, restituendolo alla comunità in una nuova veste, funzionale e sostenibile. L’amministrazione comunale ha espresso la volontà di aderire con sempre maggiore convinzione a progettualità europee, riconoscendone l’importanza strategica per lo sviluppo locale e la transizione ambientale.