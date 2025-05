Attivato il Servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza al San Timoteo di Termoli: un diritto garantito anche nel Basso Molise

Al P.O. San Timoteo di Termoli è ora possibile accedere alla interruzione volontaria di gravidanza, nel rispetto di tutti gli aspetti preventivi ed assistenziali sanciti dalla L. 194/78 che regola l’interruzione volontaria di gravidanza. Nell’ottica di una completa integrazione ospedale-territorio si da così ulteriormente spazio: - Al rispetto della volontà della donna e al sui diritto di procreazione consapevole -

Al potenziamento dell’offerta di possibili alternative con l’individuazione di percorsi di miglioramento della prevenzione - Al potenziamento dei collegamenti con i Consultori familiari In Molise il Servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza viene gestito dalla Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale (UOSVD) Procreazione Responsabile Contraccezione e Malattie Sessualmente Trasmesse, diretto dal dott. Saverio Flocco. L’UO garantisce, inoltre: - la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne; - consulenza ed educazione sanitaria preconcezionale; - prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile; - prevenzione e terapia delle patologie connesse alla sessualità, infertilità e sterilità; - assistenza pianificazione famigliare e contraccezione. Il percorso assistenziale è articolato nei seguenti servizi: - interruzioni volontarie di gravidanza (IVG); - ambulatorio generale di ginecologia: visita ginecologica, ecografia ginecologica, pap test, inserimento di dispositivi per la contraccezione; - ambulatorio per il trattamento farmacologico degli aborti spontanei proposto in alternativa al trattamento chirurgico, così come raccomandato dalla OMS e dalle principali Società Scientifiche Nazionali; - consulenze per contraccezione e malattie sessualmente trasmesse Dunque, grazie all’impegno e alla disponibilità del dott. Flocco e del dott. Vincenzo Biondelli, Direttore del Dipartimento Misto Transmurale della Donna e del Bambino dell'ASReM, ed a capo dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia di Termoli, le donne del Basso Molise, e non solo, avranno la possibilità di avvalersi di un diritto fondamentale senza dover migrare nel capoluogo di regione, dove la prestazione è già garantita, o altrove

. È, infatti, fondamentale avere un punto di riferimento sulla contraccezione o sulla educazione sessuale, e dunque lavorare sulla prevenzione, con attenzione alle minori di età. Non a caso i professionisti dell’ASReM stanno elaborando un progetto rivolto alle scuole per sensibilizzare i giovani sull’uso dei contraccettivi. Una campagna di prevenzione da diffondere, poi, in tutta la Regione Molise. “Abbiamo dato seguito sia alle raccomandazioni dell’OMS che alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità attuando precise modalità organizzative per proteggere l’accesso all’assistenza dagli effetti dell’obiezione di coscienza anche al San Timoteo di Termoli - ha commentato il dott. Biondelli –

Per questo ringrazio il dott. Flocco per il suo impegno e per la sua ampia disponibilità”. “Stiamo rispettando l’appropriatezza delle procedure per le donne che richiedono l’interruzione volontaria di gravidanza, garantendo la prestazione con metodo farmacologico, più sicuro rispetto quello chirurgico – ha aggiunto il dott. Flocco - Proprio, i dati diffusi lo scorso aprile, riferiti al 2023, dall’Istituto Superiore di Sanità sugli “interventi per migliorare la qualità dei dati, la prevenzione e l’appropriatezza delle procedure per l’IVG”, vedono l’UOSVD al primo posto in Italia per IVG farmacologiche effettuate (81,2 %), con erogazione della prestazione in regime ambulatoriale. Siamo e saremo sempre al fianco delle donne sul fronte della procreazione responsabile”. I locali adibiti al Servizio sono dislocati nell’ala adiacente e separata dal Reparto di Ostetricia e Ginecologia, a cui si potrà accedere mediante prenotazione al numero unico regionale 0874 409541(dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00).