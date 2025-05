Molise: Scongiurato il pericolo Tubercolosi Bovina, rientro nella normalitÃ  per gli allevamenti di Montenero e Pizzone

Epidemia di tubercolosi bovina nei comuni di Montenero Valcocchiara e Pizzone: non sono più presenti animali infetti ma i controlli continuano



A distanza di 6 mesi dall’insorgenza dell’epidemia di Tubercolosi Bovina che ha colpito la quasi totalità degli allevamenti bovini dei comuni di Montenero Val Cocchiara e Pizzone, è stato ottenuto il primo considerevole risultato: non sono più presenti animali infetti e tutti gli allevamenti interessati sono risultati negativi all’ultimo controllo immunologico.

Nel periodo in questione, impegnando dirigenti veterinari provenienti anche dagli altri distretti della regione, con il supporto dell’IZS dell’Abruzzo e Molise e dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione Molise, sono stati praticati circa 2000 test immunologici con intradermoreazione e 800 con il gamma interferon. Sono stati individuati e macellati 48 animali positivi, ed è stato disposto l’abbattimento totale di un allevamento di 56 capi.

A scopo precauzionale sono stati vietati, così come prevede la normativa, i pascoli estivi dei due comuni per tutto il 2025. È imminente l’approvazione di un Piano di Eradicazione, che ha già ricevuto il parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi Bovina, che prevede ulteriori due controlli immunologici per tutti gli animali e la restituzione delle qualifiche per il mese di ottobre 2025.

Intanto, giovedì 29 maggio 2025, la SC Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASReM, parteciperà ad una riunione con gli allevatori organizzata nella sede del Comune di Montenero Val Cocchiara, per fare il punto della situazione.