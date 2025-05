Sanità: Molise, stop al certificato medico per assenza scolastica. Il Consiglio Regionale approva la nuova legge

Campobasso, 27 maggio 2025 - Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato a maggioranza (con 2 astensioni) la proposta di legge regionale n. 38, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica – Abolizione certificato medico per assenza scolastica”.

Ha illustrato la proposta di legge all’Aula il Consigliere Vincenzo Niro, nella qualità di relatore del provvedimento, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Di Baggio, Greco, Gravina, Primiani e del Presidente della Giunta Roberti.

Il testo approvato prevede che al fine della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria in ambito scolastico, nel territorio della Regione Molise cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica) per la riammissione a scuola dopo un’assenza per malattia per più di cinque giorni.

Si prevede poi che l’obbligo di presentazione della certificazione di cui all’articolo 42, sesto comma, del DPR n. 1518/1967 permane qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello nazionale o locale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla presentazione delle certificazioni stesse in altre Regioni.

Tali disposizioni si applicano alle scuole di ogni ordine e grado comprese quelle dell’infanzia e gli asili nido.

Il dibattito potrà essere rivisto nella registrazione audio-video dell’intera seduta dell’Assise sulla pagina YouTube istituzionale del Consiglio regionale: https://www.youtube.com/watch?v=wfhAZz7QDCA.