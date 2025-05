Scossone al Comune: "Cantiere Civico" ritira il sostegno alla Sindaca Forte, maggioranza in bilico tra accuse e accordi traditi

Il Cantiere Civico approva la linea: "Indignati dalle parole della Forte. Nessun sostegno alla Sindaca: se non ha i numeri in Consiglio, tragga le conseguenze".

Si è svolta ieri sera lunedì 26/5/2025, presso la sede di Piazza Prefettura, l'assemblea del Cantiere Civico riunita per decidere la linea politica del gruppo all'interno del consiglio comunale e nei rapporti con la giunta Forte, all'esito della quale è stata assunta a maggioranza la posizione che di seguito si sintetizza.

"Il comunicato diffuso ieri dalla Sindaca, dopo 9 giorni di silenzio, ha rafforzato la nostra decisione di confermare la revoca della nostra fiducia alla giunta Forte già espressa con le dimissioni. Siamo indignati di fronte alla mistificazione della realtà di chi nega l'evidenza: la sindaca ha violato gli accordi elettorali che davanti a tutti i consiglieri comunali del Cantiere Civico, al Vice Sindaco Colucci e al consigliere regionale Massimo Romano si era solennemente impegnata a rispettare fino a qualche giorno fa affermando di voler confermare quanto a suo tempo sottoscritto, di suo pugno, unitamente al segretario Regionale del PD, Ovidio Bontempo, ad Antonio Federico dei 5S.

SMENTITA DAI FATTI, la circostanza che per la scelta del cda della Sea sia stata svolta una procedura comparativa tra i cv pervenuti, visto che di tale selezione non c'è neanche l'ombra e la scelta del Presidente, mai condivisa né prospettata, è ricaduta, guarda caso, su un rappresentante di un partito di centrosinistra, ponendo in essere la prassi deteriore di utilizzare i ruoli pubblici, pagati con i soldi pubblici, per compiacere o ricompensare i segretari di partito che ne hanno designato la candidatura.

Oltremodo SMENTITO DAI FATTI lo scarso sostegno del Cantiere alla maggioranza. Risulta dagli atti che tutti i consiglieri del Cantiere Civico abbiano sempre, senza eccezioni, votato LEALMENTE l'indirizzo della maggioranza in linea con l'accordo: dunque non vi è alcuna traccia di ripensamento o tradimento di accordi non giustificato.

In tale contesto assume connotati addirittura PARADOSSALI la circostanza che la sola eccezione a tale condotta dei membri del Cantiere Civico sia stata assunta, peraltro doverosamente e legittimamente, dagli ex assessori Fraracci e Marcheggiani (con il voto contrario dagli stessi alla delibera sul dirigente De Marco, essendo stata la stessa imposta, senza alcuna pur necessaria condivisione, la sera prima e comportando effetti rilevanti e devastanti sul settore sociale e sull'intero ambito sovracomunale): si tratta degli stessi assessori oggi invece elogiati dalla Sindaca (?) a seguito della loro improvvisa fuoriuscita dal Cantiere (!) e le cui affermazioni risultano, invece, eloquenti allorquando la prof.ssa Fraracci, nel motivare il suo addio alla Giunta, ha attribuito alla Sindaca la responsabilità di aver violato gli accordi elettorali e di avere espressamente assunto un comportamento <<deflagrante sul piano politico e mortificante su quello umano>>. Più chiaro di così!

Di contro, sempre attenendosi ai FATTI, merita invece espressa e specifica MENZIONE e CONTESTAZIONE il ricorso elettorale, manifestamente ostile, patrocinato da Roberto Ruta (superconsulente della Forte) e da Piero Neri (oggi promosso alla SEA), per conto del PD e dei 5S, anche contro il Cantiere Civico ed i suoi consiglieri, subito dopo l'insediamento, per rivendicare ulteriori poltrone e seggi, sottraendoli a quelli già assegnati al Cantiere Civico: ricorso respinto.

Così come va SOTTOLINEATO l'atteggiamento, spesso ostruzionistico ed immotivato, posto in essere dalla Sindaca e dall'attuale maggioranza, nell'ostacolare, in questi dieci mesi, talune rilevanti iniziative, pur apprezzate nelle competenti commissioni consiliari, assunte dai rappresentanti del Cantiere Civico - e segnatamente dai consiglieri Stefano Lombardi e Pino Ruta - nel portare avanti i propri impegni in materia di adozione di linee guida e regolamentari sull'edilizia e di decoro urbano (punto 4 dell'accordo) o di riorganizzazione urbanistica (punto 3), precludendo anche la costituzione di un tavolo tecnico che desse avvio alle necessarie attività di concertazione e condivisione con gli ordini professionali e con il mondo associativo.

Analogamente, ad onore del vero, va STIGMATIZZATO, ancora una volta, l'atteggiamento della maggioranza di voler procedere, quanto al resto, in assenza di qualsivoglia CONDIVISIONE (NB. tre soli gruppi di maggioranza convocati in oltre dieci mesi) sulla CONTINUITA' SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI (disattendendo, in tal modo, il punto 2 dell'accordo) dapprima con la nomina dell'assessore Cretella - appresa dai giornali - ed in seguito con la nomina della Presidenza Sea, MAI CONDIVISA - o ancora con altre scelte programmatiche e strategiche, assai rilevanti, spesso decise e maturate altrove ovvero fuori delle sedi istituzionali ed imposte ai nostri rappresentanti (come nel caso, sopra riportato, dello spostamento del dirigente De Marco).

Per queste ragioni, nel ribadire la fuoriuscita dalla predetta maggioranza (oggi minoranza, con soli 12 consiglieri a favore, contro i 20 della minoranza) e la nostra conseguente collocazione in minoranza, unitamente all'assenza di alcuna rivendicazione di poltrone (già rifiutate da tutti gli assessori ed oggi restituite alla Forte, unitamente alla Presidenza di Commissioni, per soddisfare altri appetiti di nuovi transfughi e di presunti responsabili), escludiamo sin da ora il sostegno a nuove Giunte frutto di ribaltoni o, peggio, dei soliti trucchetti per tentare, ancora una volta, di dividere il nostro gruppo e ci riserviamo ogni più ampia valutazione, decisione ed iniziativa su quei provvedimenti che la nuova maggioranza, ad oggi inesistente, licenzierà.

Al riguardo, in conformità e continuità rispetto alla nostra prassi, libera e democratica, oltre che trasparente, conveniamo che le decisioni del Cantiere Civico siano sempre assunte, come per il passato, collegialmente, dopo averne discusso ampiamente e liberamente, impegnandoci ad attenerci tutti, coerentemente e lealmente, a quanto tracciato dalla maggioranza del Cantiere, come già avvenuto a seguito del primo turno, (allorquando si decise, a maggioranza, di sostenere al ballottaggio la Forte sulla base di un accordo più volte platealmente confermato ed, oggi, manifestamente tradito), e come riconfermato e condiviso, con la presente, per la scelta posta in essere dai nostri rappresentanti comunali, assessori e consiglieri, che hanno rassegnato le dimissioni da ogni incarico di maggioranza in Municipio.

Scelta che viene condivisa da tutta l'assemblea, ratificando la revoca del sostegno alla giunta Forte, le dimissioni degli assessori e la collocazione in minoranza dei consiglieri".

Quanto sopra costituisce la posizione del Cantiere Civico, che conferma la compattezza attorno al gruppo dei consiglieri comunali, Vincenzo De Iasio, Antonella Trivisonno, Stefano Lombardi, Sabino Iafigliola e Pino Ruta, tutti personalmente presenti alla riunione, con la conferma da parte dell'ex Vice Sindaco Piero Colucci e del consigliere Regionale Massimo Romano.