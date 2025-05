Da ospite di Radio Europa 1 a Sindaca di Genova: il percorso di Silvia Salis passa anche da Trivento

Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio del martello, il 26 maggio è stata eletta sindaca di Genova. Una notizia che ha fatto eco anche in Molise, dove la sua carriera sportiva era stata raccontata da Radio Europa 1, storica emittente di Trivento.

Nel febbraio 2021 fu ospite della prima puntata della seconda stagione del podcast di Radio Europa 1, un progetto nato durante la pandemia per riportare in vita lo spirito della radio degli anni ’80, grazie all’idea di Gianmarco Meo, Enrico Pavone, Francesco Marzini e Rachele Del Borrello.

All’epoca, già ex atleta plurititolata, ricopriva anche il ruolo di consigliera del CONI, in rappresentanza degli atleti. Nell’intervista ripercorse la sua carriera: dalla passione giovanile al debutto con la nazionale nel 2006, fino alla preparazione per le Olimpiadi di Rio, poi interrotta da una grave infiammazione ai tendini.

Durante la chiacchierata, le fu chiesto se credeva nel destino o in una logica dietro i risultati sportivi. Rispose: «Credo che succedano cose che condizionano i tuoi programmi, le tue scelte, la tua vita.»



Oggi, a quattro anni di distanza, la sua elezione a sindaca di Genova dimostra come determinazione e passione possano aprire nuovi orizzonti, anche al di fuori del mondo sportivo.