Desiderio e gratificazione tra neuroscienze e psicoanalisi: al via la Psicomed Spring School al Neuromed.

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025 il Parco Tecnologico e il Polo Didattico del Neuromed ospiteranno la Psicomed Spring School, dedicata al tema “Desiderio e gratificazione tra neuroscienze e psicoanalisi”. L’iniziativa è promossa dalla Scuola di Specializzazione Psicomed, attiva presso l’I.R.C.C.S. Neuromed e riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che propone una formazione quadriennale in psicoterapia psicoanalitica ispirata all’insegnamento di Jacques Lacan.



Tre giornate di studio, aperte a medici, psicologi e studenti in medicina o psicologia, che mettono a confronto saperi diversi: dalla clinica alla filosofia, dalla neurobiologia alla pratica terapeutica. Al centro della riflessione, il desiderio umano, il suo rapporto con la gratificazione e il modo in cui questi elementi si declinano nella relazione terapeutica, nella struttura dei sintomi e nei meccanismi cerebrali.

“Lo scambio tra psicoanalisi e neuroscienze - dice il professor Diego Centonze, Responsabile dell’Unità di Neurologia Neuromed e co-direttore di Psicomed - ci aiuta a non semplificare il concetto di desiderio. La neurobiologia ci fornisce strumenti per comprendere come si organizza il circuito della gratificazione, ma solo il lavoro clinico ci mostra quanto, nel soggetto, questo stesso circuito possa essere fonte di sofferenza. Mettere insieme questi due livelli è fondamentale per costruire modelli terapeutici realmente efficaci”.

La faculty della Spring School riunisce figure di spicco della scuola e del panorama clinico e accademico italiano. Il programma alternerà lezioni teoriche, discussioni di casi clinici, riletture del pensiero freudiano alla luce delle neuroscienze e riflessioni sui modelli motivazionali, la felicità, l’adolescenza e il sogno.

“La Spring School - conclude Centonze - si inserisce perfettamente nella nostra visione formativa: costruire una figura professionale capace di muoversi tra clinica neurologica, psicoterapia e ricerca. Solo così possiamo affrontare in modo davvero integrato i disturbi mentali, anche quelli che si manifestano nel corso di patologie organiche”.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni:

https://education.neuromed.it/psicomed-spring-school_30-maggio-1-giugno/