Agnone: Ospedale "Caracciolo" al centro del dibattito, Capigruppo convocati per il 4 giugno

Agnone (IS) – La crisi che investe l'Ospedale "San Francesco Caracciolo" di Agnone, con il reparto di Medicina a rischio chiusura per l'imminente trasferimento di due medici a luglio, sarà con ogni probabilità il tema caldo della prossima Conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco, Dr. Daniele Saia, ha convocato i rappresentanti dei gruppi consiliari per martedì 4 giugno 2025, alle ore 11:30, presso l'Ufficio della Giunta Comunale.

La situazione del nosocomio agnonese, fondamentale presidio per l'intero Alto Molise, è al centro delle preoccupazioni della cittadinanza e ha già innescato un confronto acceso tra l'Amministrazione e l'opposizione. Il gruppo "Agnone Identità e Futuro", con i consiglieri Vincenzo Scarano e Margherita Greco, ha infatti reiterato la richiesta formale di convocare la Commissione Comunale dei Capi Gruppo e la Commissione Comunale per la Sanità, proprio per affrontare la carenza di personale medico che minaccia la continuità del reparto di Medicina.

Sebbene l'ordine del giorno specifico non sia stato esplicitato nel protocollo di convocazione (n. 0007370 del 27 maggio 2025), è altamente prevedibile che la grave situazione dell'ospedale dominerà la discussione. La minoranza ha già manifestato perplessità riguardo alla gestione della crisi sanitaria, denunciando la preferenza del Sindaco per incontri informali, privi di verbalizzazione, a fronte della richiesta di un confronto ufficiale e vincolante.

La Conferenza dei Capigruppo, che si terrà in presenza e non ammetterà modalità remota, sarà dunque un'occasione cruciale per le forze politiche di Agnone di confrontarsi apertamente su una delle questioni più sentite dalla comunità. La comunità attende con urgenza risposte e azioni concrete per salvaguardare l'Ospedale "Caracciolo" e i servizi sanitari essenziali per il territorio.