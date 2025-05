Agnone riapre il bando per le imprese: 49mila euro di contributi a fondo perduto per commercio e artigianato locale

Agnone (IS) – Il Comune di Agnone lancia la seconda edizione del bando pubblico destinato a sostenere le attività economiche, commerciali e artigianali del territorio. Con una dotazione finanziaria di 49.325 euro, provenienti dalla terza annualità del fondo statale previsto dal DPCM del 24 settembre 2020, l'iniziativa mira a erogare contributi a fondo perduto alle imprese locali, ancora alle prese con le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria e dalla condizione di area interna.

Il bando, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 324 del 28 maggio 2025, si propone di dare un impulso vitale al tessuto imprenditoriale agnonese, riconosciuto dal Comune come fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della comunità. L'obiettivo è supportare gli investimenti volti all'avvio di nuove attività complementari a quelle esistenti o al miglioramento di quelle già operative.

Chi può partecipare e come: Possono beneficiare dei contributi le piccole e medie imprese attive che abbiano sede operativa nel Comune di Agnone, siano iscritte al registro delle imprese, in regola con il versamento di tutti i tributi e le imposte comunali e con il DURC. Le imprese devono possedere i requisiti al momento della pubblicazione del bando e non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento.

Il contributo concedibile coprirà il 100% dell'investimento (IVA esclusa), sempre nei limiti delle risorse disponibili. In caso di molteplici domande ammissibili, il fondo sarà ripartito in modo proporzionale.

Modalità e scadenze: Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 di giovedì 12 giugno 2025. L'invio dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo del Comune, comune.agnone@legalmail.it, dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o del suo consulente.

La domanda, redatta secondo il format dell'Allegato A del Bando, dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma olografa dal titolare (per ditte individuali) o dal legale rappresentante (per società), e corredata da un documento di riconoscimento valido, l'elenco delle spese per cui si richiede il contributo e una visura camerale recente.

Tutta la documentazione e i dettagli del bando sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Comune di Agnone, all'indirizzo www.comune.agnone.is.it. Un'opportunità concreta per le attività economiche del centro altomolisano di investire nel proprio futuro e contribuire alla ripartenza del territorio.

Il bando e gli allegati sono disponibili presso l’ufficio del servizio amministrativo del Comune di Agnone e

sono pubblicati:

sul sito Internet del Comune : www.comune.agnone.is.it/

all’Albo Pretorio informatico del Comune.