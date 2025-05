Il Cantiere Civico ribadisce lâ€™opposizione alla nuova Giunta comunale

Il Cantiere Civico, preso atto della nuova Giunta ufficializzata dalla Sindaca del Comune di Campobasso in data odierna, 29 maggio 2025, conferma la propria posizione di opposizione rispetto alle scelte operate dal Centro Sinistra.

Il gruppo riafferma l’assenza di qualsivoglia sostegno alla nuova maggioranza, evidenziando come la nomina in Giunta degli assessori Marcheggiani e Fraracci risulti incomprensibile alla luce delle chiare posizioni da loro assunte solo pochi giorni fa, in occasione delle dimissioni.

Il Cantiere Civico sottolinea che tale presenza in Giunta deve considerarsi esclusivamente a titolo personale e non rappresenta in alcun modo il gruppo né le sue linee politiche.

Campobasso, 29 maggio 2025

Pino Ruta

Piero Colucci

Vincenzo De Iasio

Antonella Trivisonno

Stefano Lombardi

Sabino Iafigliola