Chiauci, furgone in fiamme sulla SS 651: autista illeso

Nel pomeriggio di oggi, 29 maggio 2025, un furgone Iveco Daily ha preso fuoco mentre percorreva la Strada Statale 651, nella zona di Chiauchi, in direzione Isernia. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.





L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Grazie alla prontezza dei soccorsi, le fiamme sono state domate in breve tempo. L’autista del mezzo è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo, riportando solo un grande spavento ma nessuna ferita.