Provincia di Campobasso: ultimi giorni per presentare domanda a due esami di abilitazione professionale nel settore trasporti

La Provincia di Campobasso, Settore 1 Risorse Umane e Finanze, 1° Servizio, Ufficio 4 Trasporti, ha pubblicato, nel mese di maggio, gli avvisi per due sessioni di esami nelle materie di competenza dell'ente. Il primo avviso riguarda la sessione di aprile 2025 (dopo quella già svolta e conclusa di ottobre 2024) per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

L'Avviso e le Domande di partecipazione sono state approvate con Determinazione Dirigenziale n° 982 del 02/05/2025 del Dirigente Antonio Caruso, pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente in data 05/05/2025, avente valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati; mentre, con Determina Dirigenziale n° 1144 del 28/05/2025 sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande fino al 4 giugno 2025.

La Commissione esaminatrice è stata nominata con Decreto Presidenziale n. 86 del 12/09/2024, integrato con Decreto Presidenziale n. 131 del 13/12/2024.Con determinazione dirigenziale n. 2043 del 26/09/2024 del Dirigente del Settore

1 - Risorse Umane e Finanze,

1° Servizio, Ufficio 4 Trasporti della Provincia di Campobasso è stato nominato il Segretario della Commissione esaminatrice.

La banca dati delle domande d'esame dell'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali è pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il secondo avviso è relativo all'ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (sessione di maggio 2025).

L'Avviso e le Domande di partecipazione sono state approvate con Determinazione Dirigenziale n° 981 del 02/05/2025 del Dirigente Antonio Caruso, pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente in data 05/05/2025, avente valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati e da cui decorrono i trenta giorni per presentare le domande. I componenti della Commissione esaminatrice e il Segretario sono stati nominati con Decreto del Presidente della Provincia di Campobasso n° 48 dell'8 aprile 2025.

La banca dati delle domande d'esame dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riferito al programma completo delle cinque discipline oggetto di esame è pubblicato sul sito della Provincia di Campobasso. È possibile reperire ogni notizia relativa al conseguimento delle predette idoneità professionali nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia di Campobasso.