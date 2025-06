Emergenza 118 in Molise, la CISL FP proclama lo stato di agitazione

Pescara, 5 giugno 2025 – La CISL Funzione Pubblica AbruzzoMolise alza la voce e proclama ufficialmente lo stato di agitazione del personale del Servizio di Emergenza Territoriale 118 della Regione Molise, appartenente al Comparto Sanità. Una decisione forte, maturata dopo mesi di segnalazioni rimaste inascoltate e interlocuzioni rimaste prive di risposte concrete.

Ad annunciarlo è il Segretario Generale Aggiunto della CISL FP AbruzzoMolise, Bruno Delli Quadri, che ha formalmente richiesto anche l’attivazione del tentativo di conciliazione, così come previsto dall’articolo 5 dell’Accordo del 20 settembre 2001 in attuazione della Legge 146/1990.

“La situazione è diventata insostenibile – denuncia Delli Quadri –. Il personale del 118 è costretto a operare in condizioni precarie e con gravi rischi sia per la propria sicurezza che per quella dei cittadini. Abbiamo il dovere di tutelare i lavoratori e garantire un servizio di emergenza efficiente alla popolazione molisana.”

Tra le principali criticità denunciate dal sindacato:

una grave carenza di personale infermieristico, che compromette la continuità e la qualità dell’assistenza;

mezzi di soccorso vetusti e non conformi agli standard, con assenza di un adeguato sistema di controllo aziendale;

il mancato adeguamento della normativa regionale sul modello operativo delle postazioni INDIA (DCA n. 62 del 15/12/2017);

il mancato pagamento delle prestazioni aggiuntive rese dal personale tra agosto e settembre 2024, nonostante l’autorizzazione aziendale;

la mancata applicazione dell’indennità di Pronto Soccorso prevista dal CCNL 2019/2021, come previsto dalla Legge n. 197/2022.

“La CISL FP – conclude Delli Quadri – ha più volte sollecitato l’ASReM e la Struttura Commissariale, anche verbalmente, ma senza ottenere impegni concreti. Ora è il momento di atti risolutivi. Siamo pronti a partecipare a qualsiasi tavolo istituzionale, ma servono risposte, non promesse.”

Il sindacato resta in attesa di un riscontro urgente da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, la mobilitazione è ufficialmente partita.