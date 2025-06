Rapina alla gioielleria 'Sarni Oro' del Centro del Vasto, colpo all'orario di chiusura

Colpo all'orario di chiusura alla gioielleria 'Sarni Oro' del Centro del Vasto, struttura commerciale di via Luigi Cardone.

Un gruppo di malviventi con i volti coperti (si parla di 5 persone) è entrato in azione poco dopo le 20,30 ripulendo gli scaffali dell'esercizio dei tanti preziosi in esposizione ed in vendita, tra gioielli, orologi e bijoux.

Sull'episodio, una rapina a mano armata portata a compimento con freddezza e determinazione, indagano gli uomini del Commissariato di Polizia diretti dal vice questore e dirigente Alessandro Di Blasio.