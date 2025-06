Va in pensione il Comandante della Stazione Carabinieri di Agnone Luogotenente Carica Speciale Francesco Leomanni

Lo scorso 4 giugno il Luogotenente Carica Speciale Francesco Leomanni, comandante della Stazione Carabinieri di Agnone (IS) ha ricevuto dai colleghi della Compagnia di Agnone un affettuoso saluto, per aver lasciato, dopo quasi 40 anni, il servizio attivo nell’Arma. Originario della Puglia, dopo una breve esperienza in giro per la Penisola, ha dedicato quasi tutta la sua vita professionale alla comunità della città Altomolisana, divenendo, un punto di riferimento per i cittadini e un esempio di dedizione e professionalità per i colleghi.

La sua carriera è iniziata nel 1986, in qualità di frequentatore di corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti. Nel corso degli anni, ha prestato servizio in diverse località, tra cui Montesilvano (PE), Teramo, Isernia, per poi approdare nel 1991 ad Agnone dove ha svolto la sua professione per circa 34 anni di cui 17 al comando della Stazione di Agnone. Durante tutto il suo percorso professionale e in particolare nel corso dei suoi 34 anni di servizio ad Agnone ha dimostrato un forte attaccamento all’Istituzione e un profondo senso del dovere, impegnandosi quotidianamente per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità. La sua professionalità è stata riconosciuta non solo dai colleghi e dai superiori, ma anche dalla popolazione di Agnone, che lo ha sempre stimato ed apprezzato.

Durante la sua lunga ed onorata carriera, egli si è speso, senza risparmio di energie, per il bene della collettività, distinguendosi per la sua disponibilità verso il prossimo e l’incondizionato senso del dovere e delle Istituzioni. Ufficiale di Polizia Giudiziaria a tutto tondo ha portato a compimento diverse operazioni di servizio che gli sono valse numerose attestazioni di merito quali encomi, elogi e compiacimenti, tra cui quello consegnatogli a Roma dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Leonardo Gallitelli nel corso del suo settennato, in occasione del 197° Annuale di Fondazione, per essersi distinto a livello Nazionale nell’espletamento dell’Attività di Istituto nel corso dell’anno 2010.

E’ stato inoltre insignito della Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare, della Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando e della Croce d’oro con Torre per anzianità di servizio.