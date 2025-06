Pubblicato l’Avviso per la ricollocazione dei lavoratori ex-Unilever di Pozzilli

Campobasso, 06/06/2025 Buone notizie per i lavoratori dello stabilimento ex-Unilever di Pozzilli. E' stato pubblicato l'Avviso pubblico della Regione Molise per l'attivazione del percorso di ricollocazione collettiva dei lavoratori coinvolti nella crisi aziendale della Unilever Manufacturing S.r.l.

L’azione avverrà attraverso l'attuazione del programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL) , nell'ambito del PNRR e riguarda un massimo di 58 lavoratori interessati dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, sostenuta economicamente con i fondi che il Ministero del Lavoro ha stanziato a favore della Regione Molise per le Aree con crisi industriale complessa. Il salvataggio dello stabilimento ex-Unilever ha trovato compimento con l'accordo, nella sede di Invitalia, che ha dato il via libera al finanziamento del progetto da 109 milioni che permetterà alla P2P del Gruppo Seri Industrial di rilevare lo stabilimento molisano e riconvertirlo per la produzione di materie prime plastiche riciclate da recupero di imballaggi post-consumo. L'intervento permetterà il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale per i lavoratori interessati.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti, il quale ha ricordato come nel 2024 fosse stata garantita, in continuità, la CIGS per i lavoratori dell’impianto produttivo di Pozzilli, poi rinnovata anche per il 2025. Tramite l’inserimento nel Programma GOL sarà possibile costruire percorsi funzionali all’adeguamento delle professionalità dei lavoratori alle esigenze produttive e organizzative derivanti dal processo di riconversione del sito produttivo di Pozzilli e posizionare al meglio gli strumenti di politiche attive del lavoro previsti dalla Regione Molise.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 03 luglio 2025 a mezzo PEC utilizzando la modulistica allegata alla pubblicazione dell'Avviso disponibile sul sito della Regione Molise.