«Felice di essere qui»: anche Alessandra Amoroso sceglie Termoli per la data zero del suo tour estivo

È partita ieri sera da Termoli la nuova avventura musicale di Alessandra Amoroso. La cantante salentina ha scelto la cittadina molisana come sede della data zero del suo “Fino a qui Summer Tour 2025”, segnando così il ritorno in Molise dopo sei anni: l’ultima volta era stata nel 2019, a Isernia.

Finora sono solo Alessandra Amoroso e Gigi D’Alessio ad aver dato il via ai loro tour estivi nella cittadina molisana, ma la stagione è appena cominciata: quest’estate, molti artisti hanno scelto proprio il Molise e Termoli come punto di partenza per i loro tour, riconoscendo sempre più il territorio come una tappa strategica e suggestiva. Alessandra, in attesa della sua prima figlia, ha recentemente annunciato l’uscita del nuovo album “Io non sarei”, prevista per venerdì 13 giugno, e non ha rinunciato a incontrare la sua Big Family con cinque instore già programmati. Il tour prenderà ufficialmente il via l’11 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, ma l’esordio vero e proprio è stato a Termoli, dove Alessandra ha trascorso alcuni giorni per le prove.

Il concerto si è aperto con “La stessa” e “Camera 209”. Con entusiasmo, Alessandra ha confessato: «Non facevo un tour estivo da undici anni e sono felice di essere qui, di aver conosciuto questo posto meraviglioso. Spero che tanti possano apprezzarlo e che io possa tornare a godermelo anche fuori dal palco». Visibilmente emozionata, l’Amoroso ha mostrato quell’entusiasmo e quella trepidazione che la contraddistinguono fin dai tempi della vittoria ad Amici nel 2009. Con spontaneità ha raccontato: «Ho fatto per due volte il bagno in quest’acqua fantastica» e ha ricordato che «non avrei mai voluto rinunciare a quest’incontro perché essere incinta non è un limite».

Sul palco si è susseguita un’ora e mezza di musica che ha spaziato dai brani più amati come “Forza e coraggio”, “Notti blu” e “Amore puro” — quest’ultimo con parole tratte dal testo che l’artista ha voluto dedicare ai suoi fan: «Questa gente, questa musica mi indicarono un futuro e fu soltanto amore puro» — fino a momenti intensi come “Difendimi per sempre”, che include versi come: «Io riesco a non arrendermi se ci siete voi a difendermi», un omaggio alla sua Big Family. Prima di presentare i due inediti contenuti nel nuovo album, Alessandra ha dedicato belle parole al compagno Valerio Pastore e ad alcuni familiari presenti tra il pubblico, un gesto che ha aggiunto intimità e calore alla serata. Poi è arrivato il momento di “Io non sarei” e “Tutto a posto”, due brani nuovi che anticipano il lavoro discografico in uscita venerdì prossimo.

Non è mancato “Serenata”, il brano uscito il 30 maggio in duetto con Serena Brancale. Le due artiste avevano già condiviso il palco a Sanremo durante la serata dei duetti della 75ª edizione del Festival, lasciando il segno per intensità e affiatamento. Il concerto si è chiuso con altre hit come “Comunque andare” e “Vivere a colori”, prima dei sentiti ringraziamenti a band, staff, tutti coloro che lavorano dietro le quinte e, infine, alla sua Big Family, a cui Alessandra ha rivolto, come sempre, parole di affetto: «E voi che avete reso la mia vita speciale». Dopo essersi allontanati per un attimo dal palco, la cantante e la sua band sono tornati per un ultimo, emozionante bis con “Immobile”.

Con Termoli come tappa inaugurale, il Molise conferma la sua crescente centralità nella mappa dei grandi eventi musicali. La data zero ha richiamato fan da tutta Italia, confermando ancora una volta quanto la Big Family di Alessandra Amoroso sia vasta e unita. Persone provenienti da ogni angolo del Paese si sono ritrovate insieme ai molisani per vivere un momento indimenticabile, trasformando la serata in una vera festa di musica, emozioni e affetto. Per Alessandra Amoroso, non è stata solo una prova generale, ma un vero e proprio abbraccio con il pubblico: intimo, sentito, autentico. E forse, un nuovo inizio tutto da scrivere.