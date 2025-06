Trionfo dei fratelli Iaciancio al 21Â° Festival Meridionale dell'Organetto: Alessia (6 anni) e Davide (12) conquistano entrambi il Primo Premio di Categoria e un Riconoscimento Speciale per Lei

POLICASTRO BUSSENTINO (SA) – Si è conclusa oggi, 8 giugno 2025, con un'ondata di applausi e grande emozione la 21ª edizione del Festival Meridionale dell'Organetto, tenutasi presso il Cineteatro "Tempio del Popolo" a Policastro Bussentino. L'evento, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica popolare e dello strumento, ha visto esibirsi numerosi talenti provenienti da tutta Italia, culminando nella prestigiosa assegnazione del "Premio Artistico Rocco Fortunato".

Le audizioni, iniziate già alle 9:00 del mattino, hanno riempito il teatro di note e melodie, mostrando la grande passione e la dedizione dei partecipanti. La serata di premiazione, che ha preso il via alle 20:00, ha celebrato l'arte e la maestria dei musicisti.

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, si sono distinti i giovanissimi fratelli Iaciancio, Alessia e Davide, che hanno portato a casa non solo i massimi riconoscimenti nelle rispettive categorie, ma anche un premio speciale che ne ha sottolineato l'eccellenza.

Alessia Iaciancio, la Giovanissima Campionessa di 6 anni

Un vero e proprio astro nascente è stata Alessia Iaciancio, di soli 6 anni, che ha conquistato il primo posto nella Categoria A. La sua esibizione ha incantato tutti, spiccando per bravura e carisma. A coronamento del suo successo, Alessia ha ricevuto anche un premio speciale che ha riconosciuto la sua eleganza, la postura impeccabile, il sorriso radioso e la notevole determinazione sul palco. Un risultato straordinario, soprattutto considerando che si trattava della sua prima esperienza in un contesto festivaliero. Alessia studia sotto la guida del Maestro Minichilo Danilo presso la Scuola di Musica "Danilo's Student", che continua a formare giovani talenti.

Davide Iaciancio, il Talento Confermato che Trionfa nella Categoria C

Non è stato da meno il fratello maggiore, Davide Iaciancio, di 12 anni, che ha ottenuto il primo posto nella Categoria C. Per Davide, questa vittoria rappresenta un'ulteriore e brillante conferma di un percorso già costellato di successi, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza e maturità artistica. Allievo del Maestro Masciotra Pasquale, Davide ha esibito una padronanza dello strumento e una sensibilità interpretativa di altissimo livello.

La presenza e il successo dei fratelli Iaciancio testimoniano la vitalità e la continuità della tradizione dell'organetto, che trova in questa famiglia di giovani e straordinari interpreti la sua più autentica e brillante espressione. Con entrambi sul gradino più alto del podio, Alessia e Davide rappresentano un esempio di passione, dedizione e talento puro.

Il Direttore Artistico del Festival, Alessandro Gaudio, si è detto estremamente soddisfatto dell'esito dell'evento, che ha confermato ancora una volta il suo ruolo di promotore della cultura musicale meridionale e di scopritore di nuove promesse.

L'appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con la certezza che il Festival Meridionale dell'Organetto continuerà a essere un palcoscenico di eccellenza per i talenti di tutte le età.