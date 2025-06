Alessandra Salvatore (PD) contro Roberti: "Gravissima la cessione della Cardiologia pubblica al privato, depositata interpellanza urgente"

"La recente affermazione del presidente della Giunta regionale Francesco Roberti sulla Cardiologia dell'ospedale Cardarelli che, stando alle sue parole, dovrebbe cedere il testimone al privato accreditato, è gravissima. E' per questa ragione che questa mattina abbiamo depositato una interpellanza, a firma mia e dei colleghi del Partito Democratico, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, per conoscere immediatamente le reali intenzioni di questo governo regionale in merito alla rete dell'emergenza-urgenza cardiologica".





Sono le parole della Consigliera regionale Alessandra Salvatore a seguito della nota stampa del governatore Roberti, in cui lo stesso ha dichiarato che per garantire la sopravvivenza del servizio di Emodinamica a Isernia bisogna andare verso l'indispensabile integrazione Cardarelli-Responsible Research Hospital, con affidamento della Cardiologia tout court al privato.





"Pensare che l'intera branca sparisca nel pubblico in favore del privato è non solo una soluzione sbagliata sul piano tecnico, perché significherebbe cancellare l'Utic (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) all'interno dell'unico Hub che serve l'intera regione, ma un'idea che come PD respingiamo fortemente al mittente, anche perché i dati citati nel comunicato non quadrano affatto. Sapere della programmazione sanitaria dai comunicati stampa è, oltretutto, irrispettoso verso i singoli Consiglieri ed il Consiglio tutto".