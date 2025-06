CGIL Molise: “Referendum, occasione mancata. Ma grazie a chi ha creduto nella partecipazione”

La possibilità di analizzare i dati definitivi riferiti al Referendum dell’8 e 9 giugno permette una prima valutazione serena e schietta di quanto accaduto nei giorni scorsi anche nel nostro Molise in questa consultazione. Intanto, come responsabile locale dei 4 referendum proposti che riguardavano il lavoro, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno operato presso i seggi elettorali nelle diverse vesti (Presidenti, scrutatori, rappresentanti di lista) e alle lavoratrici e lavoratori degli Enti Comunali e delle forze dell’ordine che hanno garantito il regolare svolgimento delle operazioni di voto

In vero, ci sono stati segnalati anche disagi e discrasie che sono ancora in corso di chiarimento e che proveremo ad approfondire non per cercare colpevoli ma per evitare, in futuro, situazioni spiacevoli che, in loco, hanno limitato la democratica possibilità di voto a molti cittadini elettori. Inoltre invio un abbraccio virtuale ma sincero a vecchi e nuovi compagni di percorso del COMITATO REFERENDARIO che hanno animato nelle assemblee, nelle piazze nei banchetti questa straordinaria campagna elettorale lunghissima che in ogni caso ha cementato i rapporti di un blocco sociale che, ne sono sicuro, farà sentire la voce dei diritti e della solidarietà anche nel prossimo futuro nella nostra Regione. Dulcis in fundo vanno ringraziati i 65.000 cittadini molisani che si sono recati alle urne dimostrando di volere ancora esprimere l’essenza dei nostri valori costituzionali con la partecipazione e con il voto. Le parole per chi, pur ricoprendo apicali incarichi dirigenziali e istituzionali, si è sottratto al confronto su argomenti così importanti e delicati li riservo ad altri contesti e ad altri luoghi constatando che, soprattutto in Molise, la mancata presenza di promotori del NO ha messo in difficoltà anche la stampa che non poteva incrementare le informazioni per rispettare uno strano concetto di par condicio

Per semplificarla, e per spiegarla anche a quelli che riconducono tutto al tifo calcistico, sarebbe come se un cronista sportivo si vedesse costretto a commentare una serie di partite di calcio senza che l’avversario si presenta sul campo anche se, in quel caso, la partita vinta a tavolino va a chi aveva la volontà di giocare e non a chi ha deciso di starsene a casa ! ! ! Ne prendiamo atto e faremo i conti anche con questa circostanza. Per il resto è chiaro che non raggiungere un obiettivo prefissato che era quello del quorum equivale a una sconfitta. Sconfitta sicuramente nostra, che siamo stati promotori del Referendum, ma sconfitta anche di chi per partito preso non ha partecipato alla votazione, sconfitta di chi non ha voluto approfondire la discussione, sconfitta di chi ha eluso il confronto, sconfitta di uno degli strumenti democratici che la nostra Costituzione ci consegna per esercitare la sovranità popolare

. L’analisi politica la stanno facendo altri e purtroppo, soprattutto quelli che non hanno giocato la partita, si stanno attribuendo una vittoria di Pirro che nulla gli è costato in termini di energia spesa se non la diffusione di qualche solita illazione molto simile agli slogan e alle promesse elettorali che tali restano senza portare nessun beneficio alla cresscita del Paese e al benessere del pezzo di popolo plaudente. Il cauto invito da fare a tanti sarebbe quello di analizzare più a fondo le cause di un astensionismo ormai preoccupante in quella che viene definita una democrazia senza popolo e il consiglio è anche a tutti coloro che si sono prodigati a fare analisi del voto su diversi strumenti (anche social) avendo vissuto ai margini la discussione - già volutamente scarna - della campagna elettorale : la democrazia o è partecipazione o non è democrazia !!!

Da domani, anzi da oggi, tutti al lavoro per contribuire a costruire una comunità partecipe e competente che è l’unico baluardo per frenare le repressioni e le regressioni che si stanno moltiplicando in diverse aree geografiche e che è la garanzia per una società più giusta, solidale e democratica magari fondata veramente sul lavoro… sicuro, dignitoso e ben retribuito.