Agnone, lupa catturata in centro: nessuna traccia di cuccioli dai primi accertamenti veterinari

Dopo l’aggressione a una minorenne, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Agnone hanno intensificato i controlli sul territorio alla ricerca del lupo segnalato in zona. Nella notte scorsa, l’animale è stato individuato nei pressi di via Castelfidardo e Piazza Cremonese, dove una pattuglia è riuscita a immobilizzarlo in sicurezza, porgendogli del cibo.

L’intervento si è svolto senza incidenti, grazie alla collaborazione tra i militari, il sindaco Daniele Saia, i Carabinieri Forestali e il servizio veterinario dell’ASREM, che ha inviato la ditta Green Service per la presa in carico dell’esemplare.

La lupa è stata affidata al servizio veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove riceverà le cure necessarie e sarà reintrodotta in natura quando le condizioni lo permetteranno.

Le voci secondo cui l’animale potesse avere dei cuccioli sono state ufficialmente smentite dai primi accertamenti: i veterinari del PNALM hanno escluso segni di gravidanza o allattamento.

La vicenda si è conclusa positivamente, senza conseguenze per la popolazione, e con un futuro più sicuro per la lupa.