Scarano alla guida del Dipartimento Mezzogiorno: presentati i Responsabili Regionali della Lega Molise

Ieri sera, presso il Grand Hotel Rinascimento di Campobasso, l'Europarlamentare, Onorevole Aldo Patriciello, Commissario Regionale della Lega Molise per Salvini Premier e il Responsabile Nazionale Dipartimenti Armando Siri hanno presentato alla stampa locale i Responsabili Regionali dei Dipartimenti

Questi ultimi lavoreranno in sinergia e avranno un ruolo strategico per il Molise, ascoltando le tante voci regionali e attingendo dal territorio non solo problematiche, ma anche risorse che saranno poste al centro di programmi. L’Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere del Comune di Agnone e Consigliere della Provincia di Isernia, come noto, è stato nominato Responsabile del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno della Lega Molise.