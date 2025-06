Il Molise si colora di Fiat 500: attese oltre 130 vetture d’epoca per il 3° Meeting regionale

Dopo il successo delle prime due edizioni, la magia del raduno molisano dedicato alle intramontabili Fiat 500 d’epoca e derivate torna protagonista con il 3° Meeting del Molise, che anche quest’anno farà tappa in alcune delle località più suggestive della regione.

Nato nel 2023 grazie all’impegno del Coordinamento di Campobasso del Fiat 500 Club Italia, l’evento è cresciuto in poco tempo fino a diventare un appuntamento atteso da appassionati e collezionisti di tutta Italia. I numeri di questa edizione sono importanti: 132 Fiat 500 d’epoca e derivate iscritte, 65 camere prenotate presso l’Hotel Palma Costa Gioiosa e la presenza straordinaria del vicepresidente nazionale Alessandro Vinotti, in arrivo da Genova.

Il programma prenderà il via sabato 14 giugno, con la visita al celebre museo dei coltelli di Frosolone, dove gli ospiti potranno assistere anche a una dimostrazione di forgiatura dal vivo, riscoprendo un’antica tradizione artigiana che ancora oggi distingue questo territorio. La giornata proseguirà con una suggestiva cena all’aperto sul tratturo, dove sarà ricreata l’atmosfera della transumanza con pony, mucche e altri elementi tipici della vita rurale molisana.

Domenica 15 giugno, dopo il ritrovo presso la splendida Basilica di Castelpetroso, la colorata carovana di Fiat 500 d’epoca e derivate si muoverà verso l’area della sorgente di Santa Maria del Molise, con una sosta ristoro per tutti i partecipanti. Si proseguirà poi per Macchiagodena, dove gli equipaggi potranno passeggiare tra i vicoli del borgo scoprendo l’originale iniziativa dei “libri sospesi”, progetto culturale che fonde lettura e territorio. Gran finale con il tradizionale pranzo conviviale all’Hotel Palma Costa Gioiosa, occasione perfetta per condividere emozioni, aneddoti e la passione che lega da sempre gli amanti di queste storiche vetture.

Il Coordinamento di Campobasso del Fiat 500 Club Italia, guidato dal coordinatore Florindo Fierro, ringrazia sin d’ora tutti i partecipanti per l’entusiasmo e dà appuntamento al 4° Meeting del Molise nel 2026, con nuove tappe e sorprese tutte da vivere.